Ara, la reforma de l’A-2

Un jovenet conseller de Territori de la Generalitat, Josep Rull, va presentar, el 28 d’abril de 2016 a l’Ajuntament d’Igualada, el projecte per construir un enllaç de la Ronda Sud amb la ciutat. Vuit anys s’ha tardat a convertir-se en realitat una obra que, d’altra banda, requeriria poc més d’un any si s’hagués construït a l’àrea metropolitana de Barcelona, on tot és molt més ràpid i les autoritats competents s’hi gasten més i s’esforcen més, no en va hi ha una bona carretada de vots en disputa. Aquí tot va molt lent. Desesperadament lentíssim.

Ara que, a la fi, la Ronda Sud comença a tenir la pinta de ser de debò una ronda de la Conca d’Òdena i no només de Montbui -d’altra banda molt necessària per a aquest municipi- caldria que algú, d’una vegada, s’adonés que la carretera és només feta al 50%. Queda encara la continuació cap als límits d’Igualada amb Jorba i la seva connexió amb l’autovia. A aquest pas, no gosem a dir quan serà una realitat…

Ara que, a la fi, la Ronda Sud comença a ser de debò una ronda de la Conca d’Òdena, convindria collar per acabar-la fins la connexió amb l’A-2

L’octubre de l’any passat, es va donar gairebé com anunciada la reforma de l’autovia A-2 d’Igualada a Martorell. L’oposició frontal d’alguns ajuntaments com el Bruc, Esparreguera, Collbató o Abrera davant l’avantprojecte publicat l’abril de 2022, tenia ja conseqüències i les tensions s’havien rebaixat molt. Tot i això, una representació de l’Ajuntament d’Igualada, amb l’alcalde Marc Castells, el regidor de Mobilitat Miquel Vives, i el cap de l’oposició, Jordi Cuadras, va ser a Madrid per entrevistar-se amb la ministra de Transports i el secretari general d’Infraestructures, per cercar un avançament de les obres, almenys en el tram Igualada-Castellolí, pel qual hi ha absoluta unanimitat dels municipis afectats.

Han passat 9 mesos i no en sabem res de res. I caldria, encara amb més força que a la Ronda Sud, que es redoblessin esforços per aconseguir el més ràpid possible el nou traçat i, sobretot, el “trèvol” de connexió de la C-15 amb l’A-2, una de les claus per convertir la Conca d’Òdena en un nus de comunicacions molt potent al centre del país.