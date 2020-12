Dos establiments sancionats a Igualada per incomplir normes Covid-19

L’Ajuntament d’Igualada ha adoptat aquesta setmana mesures contra dos establiments del centre de la ciutat per l’incompliment de les mesures de limitació d’activitat motivades per la situació sanitària. En concret, i arran dels informes i les sancions aixecades entre divendres i diumenge per la Policia Local, s’ha retirat temporalment la llicència de terrassa d’un establiment i s’ha tancat l’interior d’un altre local durant el proper cap de setmana. Divendres inclòs. A més, també s’ha establert un termini breu de temps per fer retirar totes les bótes exteriors de tots els bars i restaurants, ja que són uns elements que afavoreixen l’acumulació de persones.

Durant l’anunci de les mesures, la tinenta d’alcalde Carlota Carner ha afirmat que “Com a govern, estem compromesos i implicats amb la recuperació del sector de la restauració i seguirem al seu costat per ajudar a sortir d’aquesta crisi. Tot i així demanem responsabilitat als propietaris dels establiments perquè vetllar pel respecte de les normes sanitàries ens beneficia a tothom”. I ha afegit que “la mateixa responsabilitat demanem a tota la ciutadania. La immensa majoria de la gent està complint i estant fent molts sacrificis, i tothom ha de ser conscient que el compliment de les mesures dictades pel departament de salut i interior son per la seguretat de tota la ciutadania i per protegir-nos.

Pel que fa a les xifres concretes de les actuacions de control, aquest passat cap de setmana la Policia Local ha aixecat 38 denúncies directament relacionades amb les restriccions per la pandèmia de Covid-19. A més de les dues denúncies a establiments, 24 van ser per incompliment dels horaris i restricció municipal de mobilitat, 11 per no dur mascareta i una per no mantenir la distància social de mobilitat. Pel que fa a la resta d’actuacions, la Policia ha practicar una detenció per robatori amb força a l’interior d’un vehicle, ha obert dues diligències per alcoholèmia, i ha aixecat una sanció per consum de substàncies en via pública, una relativa al control d’animals domèstics, una per orinar en via pública i una per consum d’alcohol en via pública.

