Doblet anoienc a l’etapa de dimecres del Dakar; Àlex Haro i Nani Roma, vencedors, seguits de Monleón i Moraes

Optar al triomf final d’un dels copilots anoiencs, d’antuvi era una tasca extremadament difícil en un Dakar però no impossible ja que tant Armand Monleón com Àlex Haro competeixin en equips oficials.

Però que en una mateixa etapa quedessin classificats primer i segon era si més no inimaginable. I això és el que van aconseguir Àlex Haro copilotant a Nani Roma amb el Ford guanyant l’etapa d’aquest dimecres per davant d’Armand Monleón copilotant al brasiler Lucas Moraes amb Toyota.

A l’hora d’escriure aquestes línies el dimecres al final de la desena etapa d’aquest Dakar i en el que encara tots és possible per a noves sorpreses no a la classificació general però si pel que fa als primers llocs dels anoiencs en les dues etapes que queden.

Això és el que comentaven Nani i Haro al final de la seva triomfal etapa: “Encara que hàgim sofert, perquè ho hem passat, és un cotxe que té molt potencial i content de formar una petita part de tot això. El sabor és diferent, tot el projecte i poder guanyar, sobretot com l’hem fet. A vegades guanyes etapes perquè hi ha hagut problemes, situacions i te la trobes, que també és legítim, però aquest matí estàvem molt convençuts, Malcom Wilson (el cap de l’equip Ford) abans de la sortida deia, avui és el vostre dia, a veure si podem guanyar una etapa per a Ford, i ho hem fet”.

Això per a nosaltres compte molt, la capacitat que hem tingut durant dues hores a fons, ha sigut molt fort. Us asseguro que hem arribat i estem molt fatigats, a més, l’aire condicionat no funcionava, teníem molta calor i hem arribat cansats, però amb un meravellós feeling. És una situació genial, perquè creiem que aquests dies et fan oblidar tot el passat. Això és el que val la pena en l’esport, l’esport val molt la pena quan al final correm. Treballem per a això, per a guanyar etapes i guanyar carreres, quan et passa, t’oblides de tot el passat i és molt divertit”.

Pel que fa al copilot anoienc a la categoria de camions Francesc Salisi que juntament amb Marc Torres copiloten al bagenc Àlex Aguirregaviria van abandonar a la setena etapa per problemes amb el camió Iveco.