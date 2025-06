L’hotel Canaletes acull el rodatge d’una pel·lícula amb noms destacats

Aquesta setmana, l’hotel Canaletes d’Igualada està sent l’escenari d’un nou rodatge a les seves instal·lacions. Aquest espai emblemàtic de la ciutat, als peus de l’antiga N-II, ha estat escollit per la productora catalana Sin Parpadear Films per al darrer rodatge en el qual està immersa: la pel·lícula Una pistola, una bala y un oso panda, dirigida pel català Oriol Cardús.

La pel·lícula, definida com una comèdia surrealista, està protagonitzada per Alain Hernández, José Troncoso i Teresa Ferrer, i també hi participen noms com Patricia Conde, Dafnis Balduz, Petra Martínez, Emma Ozores, Carles Martínez i Francesc Ferrer.