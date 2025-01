Indignació a l’IES Joan Mercader per problemes constants amb la calefacció

La direcció de l’IES Joan Mercader d’Igualada, farta de no tenir solucions, ha esclatat aquesta setmana davant els constants problemes amb la calefacció del centre, i en plena onada de fred.

La direcció, que ja va avisar fa un mes del problema, explica que “la calefacció de l’institut funciona parcialment i, malgrat els esforços (canvi de caldera, reparació de canonades i fugues d’aigua) que hem dut a terme durant els darrers cursos per solucionar el problema, encara no s’ha pogut restablir el servei complet. Som conscients que aquesta situació genera incomoditats, especialment en aquestes setmanes de fred”. De moment, la direcció ha posat calefactors portàtils a les aules “que ajuden a mantenir la temperatura en condicions més adequades. Tanmateix, us recomanem que l’alumnat porti roba d’abric per assegurar el seu confort”.

Dura crítica de l’Ajuntament a la Generalitat

L’Ajuntament va emetre ahir dijous un comunicat en el quall confirma els “problemes amb el circuit de calefacció que han deixat les 36 aules del centre sense aquest servei tot l’hivern”.

El consistori considera “inacceptable que els més de 700 alumnes de l’Institut hagin d’assistir a classe en unes condicions que no garanteixen en absolut la temperatura de confort mínim que estableix la normativa d’Educació”, i manifesta que “és inadmissible que des del Govern de la Generalitat, responsable d’aquest equipament educatiu, no s’hagi posat una solució sobre la taula per resoldre aquesta greu mancança que afecta el normal desenvolupament de les classes. Una manca de resposta malgrat les nombroses peticions fetes, tant des del centre educatiu com des de l’Ajuntament, als responsables del Departament d’Educació i Formació Professional i dels Serveis Territorials d’Educació del Penedès”.

El govern municipal ha demanat una reunió d’urgència amb el Delegat Territorial del Govern de la Generalitat al Penedès, Lluís Valls, per exigir resoldre definitivament aquesta deficiència. La reunió tindrà lloc la setmana vinent.

L’Ajuntament, mentrestant, ha demanat “tenir una solució immediata, mentre no es resolgui de manera definitiva el normal funcionament del circuit de calefacció, perquè els alumnes puguin assistir a l’institut amb unes mínimes condicions de confortabilitat, i més tenint en compte que ens trobem en ple període d’hivern”.