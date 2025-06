El clown JAM, veí de Copons, premi Pallasso de l’Any 2025

El clown JAM, Jaume Jové – veí de Copons -, ha estat reconegut com a Pallasso de l’Any 2025 per part del Festival de Pallassos i Pallasses de Vilanova de la Muga, que enguany arribava a la 12a edició. “Sense necessitar cap nas vermell, i només amb el seu humor que fa riure i pensar, JAM sap connectar amb petits i grans, portant la figura del pallasso a la seva essència més genuïna i compromesa”, va destacar-ne l’organització. “La seva trajectòria és un exemple de fidelitat a un ofici noble: fer riure des de la veritat, des de la humanitat i, sobretot, des del cor. Perquè en JAM no només fa riure; emociona, remou i també transforma. I això només ho pot fer algú amb talent, ofici i una passió inesgotable pel que fa”, va afegir-hi.

JAM va actuar-hi amb L’Actitud, obra estrenada el 2023 amb gran èxit de públic. Ja llavors va guanyar el Premi Drac d’Or FECOLL del Jurat de la Fira de Titelles de Lleida, l’any passat va ser seleccionat a FiraTàrrega i el FITCarrer de Vila-real per mostrar-la a programadors d’arreu de l’Estat i del món, i enguany visitarà Cantàbria, Brescia (Itàlia) i Antwerpen (Bèlgica). Segons el Festival de Pallassos i Pallasses de Vilanova de la Muga, “veure’l actuar suposa un regal constant”, a més a més que el van qualificar de “figura imprescindible del nostre panorama artístic i del carrer”. “Estem davant d’un artista excepcional”, va concloure l’organització en atorgar-li el reconeixement.

JAM se suma a la llista d’altres artistes reconeguts pel festival, com Maite Guevara, Sabanni, Monti, Pepa Plana i Claret Papiol. També han estat mereixedors del guardó la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d’Empordà, Pallapupas – Pallassos d’Hospital i Pallassos Sense Fronteres.

Carrera arreu del món

JAM compta amb una dilatada trajectòria en els espectacles de carrer, havent actuat a bona part dels països europeus, així com en indrets tan diversos com el Brasil, Rússia, Costa Rica, Mèxic, Turquia, Canadà o Jordània. I, de fet, ha rebut nombrosos reconeixements internacionals: el 2019 va rebre el premi al millor espectacle del Festival Poeti Invasion de Sibiu (Romania), així com el premi al millor espectacle al Ansan Street Festival (Corea del Sud), alhora que va quedar finalista al prestigiós festival Gauklerfest de Koblenz (Alemanya).

El 2010 va crear la seva primera obra en solitari El Mêtre, de la qual n’ha fet més de 700 representacions. Va seguir-la Hats, sobre la por al fracàs, i Le Voyage, en què tracta la migració i el refugi des del punt de vista d’un clown, així com l’espectacle itinerant Le Petit Théâtre Ambulant.