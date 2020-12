Divendres i dissabte, recapte per al Banc de Queviures d’Igualada

Des de l’Associació Cultural les Comes s’ha tirat endavant un projecte amb el nom Ajuda’ns a ajudar. Es tracta d’un recapte d’aliments i de productes d’higiene que compta amb la col·laboració de Creu Roja Anoia. Tot allò que s’aconsegueixi recollir anirà directament al Banc de Queviures d’Igualada.

El recapte es farà el 18 i 19 de desembre, divendres i dissabte, en dos horaris: matí de 10 a 1 h i tarda de 5 a 9 h.

Es podran fer les donacions a la seu de l’Associació Cultural les Comes, a l’avinguda dels Països Catalans, 57 d’Igualada (just darrere del Carrefour de les Comes).

Cal portar productes alimentaris de llarga durada (pasta, arròs, llaunes, sal, llegum, sucre, farina, oli…) i sobretot productes d’higiene (sabó corporal i també per a la roba i la llar) ja que sovint s’oblida que també són de primera necessitat.

Per a fer les donacions s’ha de seguir un protocol concret: cal venir amb mascareta i portar la donació en bosses. Si hi ha cua, és important mantenir la distància de seguretat amb la resta de la gent. En tot moment hi haurà voluntaris que ajudaran a respectar les normes del PROCICAT.

Per últim, és important fer-se seguidor del compte d’Instagram @ajudans_a_ajudar per a estar informats de les novetats de darrera hora que puguin afectar aquesta activitat solidària i per a fer-la arribar a més gent. Els organitzadors “comptem amb la vostra implicació. Entre tots podem atenuar el patiment de moltes famílies”.

