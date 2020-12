Igualada Comerç ha anat anunciant aquests darrers mesos l’adquisició d’un vehicle ecològic, modern i eficient. Aquest s’ha presentat aquest dimarts. L’objectiu és tenir-lo com a suport per accions promocionals. També s’està treballant en un projecte per a poder oferir servei als comerciants i als ciutadans. És una aposta de futur que l’entitat ha estat treballant intensament per aconseguir i que ara ha pogut fer realitat amb molta il·lusió i optimisme. El projecte contempla també poder fer un servei social per a les persones més grans i amb problemes de mobilitat.

Aquest tricicle elèctric ha estat dissenyat i construït expressament per a Igualada Comerç. Els materials utilitzats són d’última generació. Porta una caixa de càrrega que permet emmagatzemar un important nombre de paquets. El conductor està protegit amb una cabina circular. També disposa d’intermitents i avís de frens.

L’e-bike ha estat presentada a la plaça de l’Ajuntament per representants de la junta d’Igualada Comerç, i amb la presència de l’alcalde Marc Castells i el regidor Jordi Marcè. Posteriorment s’ha fet una ruta per tots els carrers de la ciutat d’Igualada perquè les botigues i els ciutadans la poguessin conèixer.

Igualada comerç ha arribat a un acord amb l’empresa Anoia Riders perquè siguin els que condueixin l’e-bike. Aquest acord estratègic permetrà garantir el bon ús i la potenciació del servei.

“La Ubic” ha estat el nom escollit per a l’e-bike, un nom que suposa una icona de l’entitat.

Primer val de mil euros

El passat dissabte la Carme Mas, guanyadora d’un dels vals de 1000€ que es va sortejar a principis de mes per a consumir en almenys deu botigues associades a Igualada comerç, ha pogut gastar-lo. Una de les condicions era la què es fes durant un dissabte del mes de desembre. D’aquesta manera la guanyadora va organitzar-se el dia per a poder fer les compres. Igualada Comerç va disposar tres persones per acompanyar a la Carme a fer les compres, per porta les bosses i al mateix temps anar pagant. El concessionari Servisimó, habitual col·laborador de l’entitat, va cedir un espectacular cotxe (Audi R8) per acompanyar a la guanyadora en els seus desplaçaments per la ciutat i facilitar-li les compres.

L’organització destaca i agraeix a la Carme que va visitar més de vint-i-cinc botigues repartint el premi. Aquesta iniciativa ha estat molt ben acollida tant pels comerciants que han pogut tenir una activitat per fidelitzar els seus clients, com els ciutadans que han pogut participar d’una iniciativa atractiva per aquestes dates.

Aquest dissabte es farà el lliurament del segon val de 1000€ al senyor Josep M Sanjosé, que tindrà tot el dia per consumir-lo en botigues d’Igualada Comerç.

Visites guiades

Aquest dissabte dia 19 de desembre a les 17 h es farà la tercera visita guiada organitzada per Igualada Comerç. Aquesta és la que tanca la trilogia i porta per títol “Llums i ombres d’Igualada”. Per apuntar-se cal dirigir-se a Igualada comerç o bé al Whatsapp 609312254 o al mail: marqueting@igualadacomerc.cat.