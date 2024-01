Detinguts dos homes com a presumptes autors d’un robatori al Pla de la Massa

Publicitat

Dos homes de vint anys acaben detinguts la matinada de dissabte per la Policia Local d’Igualada. El cos de seguretat va rebre una trucada d’un veí del Pla de la Massa que comunica que dos individus han accedit al seu pati. Un cop hi arriba la policia, els individus intenten fugir, però els acaben detenint. Els homes ja tenen nombrosos antecedents per robatori, segons informa la policia via X.

El cos policial els atribueix un presumpte delicte de robatori amb força en domicili, i en regirar el vehicle s’hi identifiquen diversos objectes que, segons la Policia Local podrien ser procedents d’un robatori previ al municipi de Jorba. S’ha traslladat la investigació a Mossos, qui primerament, estan mirant d’esbrinar si els fets entre el Pla de la Massa i Jorba estan relacionats i comparteixen autors.

Compartir