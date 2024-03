Desarticulats diversos grups interconnectats que traficaven amb marihuana i haixix, un d’ells a Masquefa

Els Mossos fan 18 detencions i 21 escorcolls, troben 4.000 plantes, 500 quilos de droga, armes i diners en efectiu

Els Mossos d’Esquadra han desmantellat diversos grups criminals interconnectats assentats a Catalunya que es dedicaven a la producció i tràfic a escala nacional i internacional de grans partides de marihuana i haixix. En el marc de la investigació, s’han detingut 18 persones vinculades als diferents grups criminals, a qui se’ls atribueixen delictes de tràfic de drogues, pertinença a organització criminal i defraudació de fluid elèctric. També s’han fet 21 escorcolls a la regió metropolitana de Barcelona, on s’han decomissat uns 500 quilos de droga. El grup gran distribuïa la droga entre grups traficants més petits.

L’operatiu deriva del cas Magenta, fet conjuntament amb la Guarda di Finanza Italiana, un dispositiu a Catalunya i a Itàlia, coordinat per Europol, que ha acabat amb 78 detinguts relacionats amb el crim organitzat italià en una investigació liderada a Catalunya per un jutjat de Badalona i a Itàlia per la Fiscalia Antimàfia de Milà.

A mitjan 2023, els investigadors van detectar un grup criminal que presumptament utilitzava naus industrials a Catalunya com a ‘guarderies’ de droga. Els investigats rebrien camions i tractores procedents del Marroc que presumptament transportaven partides de droga ocultes, les quals, un cop descarregades, eren traslladades a altres ubicacions, on s’emmagatzemava la droga i des d’on es distribuïen, posteriorment, tant a territori nacional, com a l’estranger.

A partir d’aquest moment, i sota la tutela del jutjat d’instrucció número 4 de Badalona i de la fiscalia de la mateixa localitat, els avenços en la investigació van permetre detectar l’arribada de camions marroquins a les naus industrials investigades. Els investigadors van dur a terme un dispositiu policial que va concloure amb el decomís d’un carregament de 391 quilos d’haixix ocults en tractores procedents del Marroc. Arran d’aquesta actuació policial, els investigadors van aconseguir ubicar les persones que presumptament estarien implicades i quins rols desenvolupaven, així com els punts de producció i emmagatzematge de marihuana i haixix.

Balanç del dispositiu

Un cop acreditada l’activitat i els rols de les persones investigades, el 20 de febrer es va dur a terme el dispositiu policial d’explotació del cas a les poblacions de Barcelona, Terrassa, Ripollet (Vallès Occidental), Badalona, Sant Adrià de Besos (Barcelonès), Premià de Dalt (Maresme), Vallgorguina (Vallès Oriental), Sant Just Desvern, Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) i la Beguda Alta, a Masquefa (Anoia). Va finalitzar amb la detenció 18 persones vinculades als diferents grups criminals ara desmantellats. Així mateix, es van realitzar 21 escorcolls en diversos domicilis, naus industrials i a una associació de fumadors de cànnabis.

Com a resultat de l’operatiu, en el que han participat uns 200 efectius, s’han desmantellat un total de sis centres de producció de marihuana, i s’han decomissat, aproximadament, 4.000 plantes de marihuana en diferent estat de creixement, 20 quilos de marihuana en cabdells, 31 quilos d’haixix, 61 quilos de pol·len d’haixix, una pistola detonadora, una d’aire comprimit, uns 20 cartutxos de diferent calibre, diverses armes blanques i 53.185 euros en diners en efectiu.

Grups de petits traficants es nodreixen de l’organització principal

De la mateixa manera, els investigadors van fer aflorar una xarxa de persones dedicades al tràfic de drogues al detall. Aquests grups es nodrien de la droga que produïa o aconseguia l’organització principal, per traficar al detall a l’àrea metropolitana de Barcelona. D’entre aquestes organitzacions, destaca un grup vinculat a un club de fumadors de cànnabis de Barcelona que operava de manera il·legal com a punt de venda de dosis de droga a disposició de qualsevol persona que accedís a les seves instal·lacions.

D’altra banda, un dels principals investigats es valia dels seus coneixements professionals per habilitar immobles com a centres de producció interior de marihuana, incloent-hi les connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica que són imprescindibles perquè aquests cultius il·lícits siguin rendibles econòmicament.

Finalment, en un domicili de Terrassa els investigadors van localitzar un laboratori dedicat al tractament i compactació de pol·len de cànnabis per a la producció de peces d’haixix, que és la disposició habitual d’aquest tipus de substància estupefaent per a la seva comercialització al mercat il·lícit. Arran d’aquesta troballa es va intervenir també diferent maquinària, aparells i efectes preparats per a tamisar, barrejar i compactar el pol·len per convertir-lo en haixix.

Més de 360.000 euros de defraudació de fluid elèctric

En el marc dels dispositiu, 19 tècnics d’Endesa van col·laborar a l’hora de comprovar les connexions a la xarxa elèctrica en 8 inspeccions a domicilis i locals. D’aquestes 8, en 6 es van detectar connexions fraudulentes que van comportar 1,45GWh d’energia defraudada, que equival al consum d’una població de 414 habitatges, tenint en compte un consum anuals de 3.500Kwh/habitatge, que ascendeix a una quantitat de 362.335 euros.