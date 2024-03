La Llacuna planteja els possibles usos del nou espai de Cal Magí Farriol

Es farà junt amb una comissió de seguiment integrada per representants de les diferents entitats del municipi

El passat mes de febrer l’Ajuntament de la Llacuna va acollir una reunió informativa sobre el futur de Cal Magí Farriol. L’objectiu principal d’aquesta trobada va ser proporcionar una explicació detallada dels resultats dels usos proposats per a aquest espai, fruit de la consulta ciutadana, així com la creació d’una comissió de seguiment per al projecte.

La trobada va reunir representants de diferents entitats del municipi i va comptar amb la participació de Jordi Rodó, expert en creació i gestió de projectes, qui va tenir l’encàrrec de presentar les diverses propostes d’usos i dur a terme una anàlisi de la necessitat, compatibilitat, polivalència i optimització de tots ells. Algunes de les propostes plantejades per fer i acollir a l’equipament de Cal Magí Farriol són: una sala polivalent, un local social, un alberg, un poliesportiu, tallers, una residència d’aviats o centre de dia, un magatzem per a entitats, un museu, habitatges socials, espais de co-working, una biblioteca, un restaurant i una llar d’infants.

A més, durant la sessió es va oferir una detallada explicació dels passos a seguir en el desenvolupament del projecte. En aquest sentit, al llarg d’aquest mes de març es procedirà a la compra, per seguidament iniciar algunes de les accions més urgents com és la reparació de la teulada i continuar amb les redaccions dels avantprojectes.

L’Alcalde, Josep Parera, va posar un èmfasi especial en la creació de la Comissió de Seguiment, la qual assumirà un paper fonamental en el futur de Cal Magí Farriol. Aquesta comissió es concep com un espai per a la informació, consulta i participació de totes les entitats involucrades en la determinació del futur d’aquest nou equipament.