Per una Igualada més verda

Des del govern de Junts per Igualada, estem duent a terme la transformació verda d’Igualada, construint una ciutat més sostenible, més saludable i més habitable. Hem convertit la vegetació en un element principal de la ciutat, integrant-la en la denominada infraestructura verda, i els arbres són un dels seus elements més importants. Els arbres de les ciutats són imprescindibles pels nombrosos beneficis ambientals, paisatgístics, econòmics i socials que proporcionen. Fan ciutat, són ciutat.

El nostre model de ciutat amplia el patrimoni verd d’Igualada per millorar la qualitat de vida; i nodreix l’arbrat existent aplicant el concepte de ciutat amable: “l’arbre adequat al lloc correcte”. Cada any a Igualada el cens ens mostra que hi ha més i més arbres. En la campanya d’arbrat d’aquest any 2022 es plantaran a la ciutat més de 320 arbres.

Per aquesta raó l’Ajuntament d’Igualada va elaborar, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, el Pla Estratègic de l’Arbrat Viari a l’Espai Públic d’Igualada. Aquest document és un pla de gestió de l’arbrat, un full de ruta que indica amb quines espècies cal substituir els arbres morts o malalts, o quines son les espècies que s’adeqüen més a la nostra ciutat, i quines cal evitar perquè generen problemes d’al·lèrgies, produeixen fruits tòxics i molestos o presenten plagues molestes per al ciutadà.

Així, reduïm espècies al·lergògenes com el plàtan o el pollancre i disminuïm el nombre d’espècies abundants com la mèlia o la sòfora per tal d’afavorir la biodiversitat i reduir el risc de transmissió de plagues entre la mateixa espècie. Tanmateix, aquests darrers anys s’han plantat més espècies amb floració marcada com la perera de flor, el cirerer del Japó, l’espinalb centreeuropeu o diverses espècies de pomera de flor. També, s’introdueixen altres espècies no tan vistoses com la zelkova o l’òstria que també contribueixen a incrementar la superfície foliar i per tant els beneficis ambientals.

Els beneficis d’incrementar el verd urbà són innumerables per la ciutat: beneficis ambientals com la millora de la qualitat de l’aire, la mitigació de l’efecte hivernacle, la reducció del soroll, l’estalvi en el consum energètic, l’increment de la biodiversitat animal, entre d’altres. Igualada també rep beneficis socials com la millora en la salut de les persones, la generació d’espais de trobada i també beneficis sobre l’entorn urbà com poden ser millora de la qualitat de l’espai públic.

Més verds i més responsables. Acompanyant aquestes mesures de gestió, estem implantant i ja en ple funcionament altres actuacions com l’eliminació de l’ús d’herbicides químics, el control biològic de plagues (amb fauna auxiliar i productes ecològics), l’afavoriment de la biodiversitat i la renaturalització d’espais urbans.

L’objectiu de Junts per Igualada és que a Igualada sigui una ciutat més sostenible, més saludable i més verda.