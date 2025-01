Condueix begut un patinet elèctric per Igualada, s’intenta escapar i en aturar-lo li intervenen un ganivet

La Nit de Reis 2025 a Igualada no va acabar bé per al conductor d’un patinet elèctric que va ser enxampat per la Policia Local mentre conduia en direcció prohibida pel carrer de Santa Caterina. L’home va desobeir l’ordre d’aturar-se dels agents, que no van trigar en trobar-lo i aconseguir aturar-lo. El conductor va donar 0,41 mg/l a la prova d’alcoholèmia – la normativa estableix un màxim de 0,25 mg/l per als conductors de vehicles de mobilitat personal, podent ser multats en cas de superar-lo, tot i que sense pèrdua de punts en el carnet de conduir -.

En l’escorcoll que els agents van realitzar a l’home, li van trobar un ganivetm que va ser intervingut. Segons ha informat el cos policial a X, l’home va ser denunciat per conducció negligent, alcoholèmia positiva i per dur un ganivet a la via pública.