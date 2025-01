Mutualistes… Tocarà esperar a cobrar

Quan diem “Mutualistes” ens referim a tots aquells contribuents de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) que han estat pagant en excés imports d’aquest impost durant molts anys i que, en virtut de diverses Sentències del Tribunal Suprem se’ls ha reconegut el dret a l’aplicació de la Disposició Transitòria 2a de la llei reguladora d’aquest tribut.

Aquesta disposició permet aplicar una reducció de les quantitats subjectes a l’IRPF a causa de les cotitzacions efectuades abans de l’1 de gener de 1979, cotitzacions que no es van fer a la Seguretat Social sinó a diverses Mutualitats Laborals. En concret, de les pensions atorgades, la part que corresponia a cotitzacions efectuades entre l’1 de gener de 1967 i el 31 de desembre de 1978 tenen una reducció del 25%, mentre que les anteriors a l’1 de gener de 1967 els hi correspon una reducció del 100%.

El reconeixement d’aquestes reduccions, per part d’Hisenda ja es va poder aplicar en la declaració de l’any 2023 efectuada la primavera passada, cosa que va donar alegries de certa consideració a molts contribuents. Paral·lelament al tràmit d’aquella declaració, l’Agència Tributària va facilitar uns formularis per demanar la devolució que podria correspondre als exercicis no prescrits, o sigui el 2019, 2020, 2021 i 2022.

La gran majoria d’aquests mutualistes afectats no ha rebut les devolucions sol·licitades que esperaven cobrar conjuntament, d’acord amb el procediment que ja havia portat a terme l’Administració Tributària a alguns dels contribuents que ho havien sol·licitat anteriorment i que ja van percebre els imports reclamats. I aquí ve la sorpresa: una Llei que en principi no tenia res a veure amb aquesta qüestió ha deixat sense efecte aquests formularis de sol·licitud de devolució que es van presentar i es treu de la mànega un nou procediment que es posarà en funcionament a la pròxima campanya de presentació de la declaració d’IRPF de 2024, amb el següent calendari:

El 2025 es podrà demanar la devolució de l’exercici 2019 i anteriors no prescrits.

El 2026, la devolució de l’exercici 2020.

El 2027, la corresponent a l’exercici 2021.

El 2028, la corresponent a l’exercici 2022.

La sorpresa entre els afectats ha estat majúscula. La Llei publicada al BOE del 21 de desembre de 2024 és la Llei que porta per títol “Llei 7/2024, del 20 de desembre, per la qual s’estableix un impost complementari per garantir un mínim global d’imposició per als grups multinacionals i els grups nacionals de gran magnitud, un impost sobre el marge d’interessos i comissions de determinades entitats financeres i un impost sobre els líquids per a cigarretes electròniques i altres productes relacionats amb el tabac, i es modifiquen altres normes tributàries”.

Doncs s’aprofita aquesta Llei per introduir-hi una disposició final sobre el tema que comentem, o sigui, sense cap relació directa amb l’objecte de la Llei. Aquesta és la manera de legislar dels governants de l’Estat espanyol que, en aquest cas ben poc tenen a veure amb el benestar dels ciutadans administrats, ans al contrari, això provocarà als “Mutualistes” un gran retard en la percepció dels imports als quals tenen dret i el greuge, en cas que no efectuïn de nou la petició en cadascun dels terminis indicats, de perdre el dret a percebre els imports que d’acord amb la norma anterior, en el seu dia ja van sol·licitar.

En conclusió, els mutualistes afectats s’hauran d’esperar i conformar-se amb les engrunes en forma d’interessos que, això sí, segur que cauran un dia o altre… 