Comercial Godó: qualitat, seguretat i responsabilitat mediambiental

Sector: Químic

Fundació: 1973

Ubicació: C/ França, nº13 – Igualada

Treballadors/es: 24

Vivim en un món on la química intervé gairebé tots els àmbits i sectors, per poca quantitat que sigui. Molts dels processos industrials necessiten en major o menor mesura substàncies químiques, ja sigui per donar color o textura a un teixit, un gust determinat a un aliment, una espessor concreta a un detergent, una fórmula adequada en el tractament de materials, etc.

En aquest sentit, i amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de la indústria tèxtil i dels curtits, va néixer Comercial Godó l’any 1973 a Igualada. Amb els anys, la seva especialització es va obrir a nous sectors i actualment treballen per a la indústria en general, sobretot segueixen amb el tèxtil i la pell, també el tractament d’aigües, alimentació, agroquímica, construcció, tractament de superfícies metàl·liques, entre altres.

El seu core business és el subministrament, comercialització i distribució de productes químics de base, tant en format líquid com en pols. I des del ‘any 2000, també dissenyen i fabriquen productes per als seus clients seguint les fórmules i les instruccions que els proporcionen, així com també envasar i etiquetar els productes. “Aquest és el nostre valor afegit, desenvolupar els productes que els nostres clients no poden realitzar a les seves instal·lacions per tal de satisfer les seves necessitats”, assegura Xavier Bustos, gerent de Comercial Godó.

Els seus clients són bàsicament indústries (el 98%) i el seu mercat es centra majoritàriament a Catalunya, Aragó, País Basc, Galícia, Madrid, Andalusia i Balears. Només el 10% de la producció s’exporta en altres països com Marroc, Grècia, Turquia, Itàlia, Portugal i Alemanya; i es realitza majoritàriament a través de filials espanyoles amb les que l’empresa igualadina hi treballa.

Pel que fa al transport directe, l’empresa compta amb una flota pròpia de 9 camions i tres cisternes dotats de certificació ADR (transport de mercaderies perilloses) i l’aval de la certificació de qualitat ISO 9001/20000 i 14001 de medi ambient. “Tenir transport propi dona tranquil·litat als clients, ja que és el nostre equip de professionals especialitzats qui s’encarrega de la seguretat del transport i la manipulació de les mercaderies químiques”, explica.

Així mateix Comercial Godó està acollida al Pacte Mundial de les Nacions Unides i reconeguda com a empresa amb Responsabilitat Social Empresarial sent els seus objectius transformar el mercat global, potenciant un sector privat sostenible i responsable sobre la base de 10 principis en àrees relacionades amb els drets humans, el treball, el medi ambient i la corrupció. Incorporant els 10 Principis a la seva activitat empresarial, canalitzant accions en suport dels objectius més amplis de les Nacions Unides, inclosos els objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

La seguretat, la màxima prioritat i inversió

La planta de Comercial Godó està situada al polígon de Les Comes d’Igualada, i compta amb 15.000 metres quadrats, 12.000 dels quals estan coberts. Les seves instal·lacions estan preparades per emmagatzemar qualsevol tipus de producte químic excepte productes radioactius i productes de caràcter explosiu. “El disseny de la planta és en forma vas estanc per tal que qualsevol vessament líquid que es produeixi no surti mai a l’exterior”, explica el responsable. I és que per l’empresa “és vital la seguretat dels treballadors i també la de la resta de la ciutadania”.

En aquest sentit, conscients de la perillositat de les matèries amb les què treballen, la seva gran aposta, i on hi destinen bona part del pressupost, és en la contínua millora dels sistemes de treball, i sobretot en la seguretat. A més, l’empresa està acollida a la normativa SEVESO en el seu nivell alt, una normativa sobre accidents greus que regula constantment l’activitat de l’empresa i l’obliga a complir un seguit de requisits entre el que destaca disposar d’un pla d’autoprotecció actualitzat bianualment.

Valoració sectorial UEA Química

Comercial Godó, amb Xavier Bustos, participa activament a la sectorial UEA Química, que agrupa a una trentena d’empreses del sector de la comarca; impulsant tot un seguit d’accions i projectes per apropar el sector als més joves o despertar vocacions industrials amb “Química a l’Escola”, la col·laboració amb les fitxes FOER o la creació d’un codi ètic, entre altres. “Hem de saber que la química la trobem aplicada a tot arreu, i per tant, hem d’aprendre a conviure amb ella”.

Sòl industrial

Xavier Bustos és també vicepresident i membre del consell assessor de la Unió Empresarial de l’Anoia i també membre de la Junta de Cambra de Barcelona a Igualada. Com a coneixedor del teixit empresarial exposa la seva preocupació i lamenta el fet que no es vulgui destinar més sòl industrial de gran format: “Les empreses anoienques no poden absorbir les xifres actuals d’atur. Necessitem sòl industrial per captar inversions perquè vinguin noves empreses; però també, per consolidar i fer créixer a les ja existents: no hi ha res més sostenible que generar llocs de feina al nostre territori, i que per tant, no només siguin de proximitat, sinó de qualitat”. En aquest sentit, Bustos també afegeix que “No es tracta de construir per construir: sense un acord previ de l’empresa i sense certificacions que l’empresa és mediambientalment responsable, no es farien les parcel·les de gran format. És una llàstima que la Conca d’Òdena segueixi perdent més oportunitats per prosperar per a les persones i el territori: una comarca que podria ser molt més del que ja és”.