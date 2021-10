El Consell Comarcal dona veu a dones que hagin patit violència masclista

En el marc de la commemoració del 25-N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Envers les Dones, el Consell Comarcal vol portar a terme una recollida d’experiències, de forma anònima, de testimonis de dones de totes les edats que hagin patit algun tipus de violència masclista.

La consellera de Joventut, Feminisme i LGTBI, Carme González, recorda que “si mai t’han dit com has d’anar vestida, què has de fer o deixar de fer pel fet de ser noia o t’han tocat sense el teu permís al bus, al carrer o en una festa, has patit una violència masclista i la teva experiència pot ser exemple per d’altres dones i ajudar a prevenir i eliminar aquestes conductes de la nostra societat”. Les interessades a participar-hi poden escanejar el codi QR que trobaran al web del Consell i als posts corresponents dels seus perfils a les xarxes socials. Les històries es faran públiques el 25 de Novembre.