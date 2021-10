El govern municipal de Piera fa balanç de les primeres obres i accions fetes gràcies al paquet d’inversions

El govern municipal de l’Ajuntament de Piera fa balanç de les primeres obres i accions executades gràcies al paquet de 8,6 milions d’euros que destinarà a inversions per al municipi. L’alcalde Josep Llopart explica en què han consistit aquestes mesures inicials, que han contribuït a una notable millora d’instal·lacions.

VARIANT DE PIERA

Mereix capítol a banda l’anunci de la Generalitat de licitar i començar les obres de la variant de Piera de la carretera B-224. “Aquest és un tema que ve de lluny, se n’ha parlat moltes vegades, però ara ja sí que serà una realitat. Ja s’ha signat la Generalitat el retorn de la carretera que passa per l’interior del municipi, de manera que es podrà convertir en una via més comercial, de vianants i atractiva per a tothom. A la vegada l’acord és de començar la construcció de la variant l’any que ve, amb un cost de 8.150.000€, i la previsió és que les obres durin un any i sis mesos. A mitjans del 2023 la variant serà una realitat i ens traurà 6.000 cotxes diaris que passen per l’interior de Piera, la qual cosa ens permetrà tenir un poble més endreçat i tranquil a la via urbana. En el seu moment ja es va lluitar molt per la que en diem “rotonda d’Hostalets”, malgrat ser a Piera, i a partir d’allí la variant acabarà a la carretera, prop de Can Mussarro. També hi haurà una rotonda que donarà accés a l’entrada de Piera per la part del polígon, que ens anirà molt bé perquè ens genera oportunitats a nivell de desenvolupar el sòl industrial”.

EQUIPAMENTS ESPORTIUS

S’ha fet també una inversió en la maquinària de fitness de la piscina, on hi havia prop de mil usuaris que ja havien amortitzat pràcticament aquests elements. Malgrat la davallada que hi ha hagut com a conseqüència de la covid, l’Ajuntament ha fet ara una aposta forta per a renovar les màquines de fitness, musculació i càrdio, que ajudi a motivar i incentivar de nou el creixement d’usuaris. La inversió s’ha fet a través de rènting, de manera que cada quatre anys les màquines es reposaran i s’assegura el manteniment constant.

També s’ha canviat la gespa artificial del camp de futbol municipal, on juga l’AE Piera. Ja es van fer també unes obres de millora del mur i el talús del camp, de manera que oferissin molta més seguretat i evitar esllavissades. Ara la gespa, amb el pas dels anys, estava molt malmesa, s’acumulava el cautxú, calia canviar-la. La inversió ha estat de 350.000€.

CEMENTIRI

El govern municipal està ja finalitzant l’ampliació del cementiri. “Ha fet un canvi important, a nivell d’enjardinament però també per l’ampliació de cent nínxols, que feia molta falta. Aquest és un dels serveis essencials que fem des de l’Ajuntament, i calia posar-hi fil a l’agulla. Es tracta d’una concessió per a 50 anys i comporta una quota anual. Volem fer també un inventariat nou de tot l’equipament del cementiri”, diu l’alcalde Llopart.

CARRER DEL PARC

Una altra de les obres esperades, i molt reivindicada pels veïns, era la millora del carrer del Parc. “Era un dels pocs carrers que quedaven per urbanitzar de Piera, i ara s’ha pogut fer, amb contribucions especials, en una proporció de 40-60%. Es tracta d’un carrer peatonal, perquè així ho han volgut els veïns. S’acabarà d’una vegada per totes el fang i la pols, hi haurà un enjardinament i millor il·luminació, serà un punt i a part i veig que el veïnat està molt content”.

PUMP PARK

S’ha construït un PumpPark, un circuit de BMX i d’Skateboard i patinets, que té molt d’èxit entre els més joves, especialment els caps de setmana. Es tracta d’un circuit pavimentat, realitzat per una empresa professional del sector. En general, tothom ha quedat impressionat per l’interès que ha despertat. És el segon PumpPark que es fa la comarca, després del de Castellolí. La inversió ha estat de 50.000€.

AJUDES SOCIALS

També s’ha executat un partida econòmica destinada a ajudes per a la millora de les façanes del nucli antic inclòs en la “Llei de Barris”. La quantia total dels ajuts és de 240.000€, i l’import màxim per a cada veí que ho sol·liciti per arranjar el seu immoble és de 3.000€. “Crec que és una ajuda molt interessant, i la prova és que hi ha moltes sol·licituds, de manera que, quan es resolguin, estic convençut que aquests diners es repartiran entre molta gent. Això és important perquè també motivem a pintors, paletes i altres professionals petits que se’ls hi generi negoci”.

Un altre capítol important és l’ajuda directa de 1.500€ als comerços del municipi, per tal de minvar en la mesura del possible l’impacte de la covid. Tan sols s’han de justificar despeses per aquest valor econòmic a través de factures, per exemple de subministraments o de gestories, i evidentment tenir la llicència d’activitats al dia i estar ubicats dins del municipi de Piera. “En total hi destinem 150.000€, crec que seran suficients, se que són pocs diners després de tot el què ha passat, però són ajuts molt directes i ràpids, és fer la petició, justificar i cobrar. Crec que amb els diners que disposàvem calia ajudar al comerç pierenc”.

D’altra banda, en aquest segon semestre el consistori de Piera també va aprovar que el transport escolar fos gratuït. Fins ara era cofinançat pel Consell Comarcal i la Generalitat, i pels pares, i partir d’ara aquest darrer import l’assumirà l’Ajuntament.