Com veure l’alineació dels planetes des de l’Anoia si la meteorologia ho permet

Aquest 28 de febrer de 2025 està previst que es produeixi un fenòmen relacionat amb l’astronomia curiós i que no es repetirà fins el 2492: l’alineació de 7 planetes al firmament. Si la meteorologia ho permet i el cel és serè, coincidiran els planetes Mart, Júpiter, Urà, Venus, Neptú, Mercuri i Saturn, tot i que amb matissos. La previsió meteorologica, però parla de possibilitat de núvols en diferents punts de la comarca, que poden impedir la correcta visió del fenomen.

Com, quan i on veure els planetes alineats

Hem preguntat als experts de l’Observatori de Pujalt, tot un espai de referència astronòmic molt més enllà de l’Anoia, per saber com ho hem de fer per veure adequadament aquest fenomen.

Al vespre

El moment adequat per veure els planetes serà al vespre, just abans que es faci fosc; cap a les 19h, una hora abans de la posta de sol.

Llocs elevats i sense obstacles a l’oest

Per veure bé el fenomen, des de l’Observatori es recomana buscar punts elevats, amb poca contaminació lumínica en què la zona oest estigui neta de muntanyes; d’aquesta manera es podrà tenir un horitzo amb els mínims obstacles per facilitar la visió.

Quins planetes podem arribar a veure?

5 dels 7 planetes es poden arribar a veure alineats a ull nu. Per poder veure Urà i Neptú cal utilitzar telescopi. D’altra banda, des de l’Observatori indiquen que, per la seva proximitat al Sol, pot ser molt complicat veure Saturn i Mercuri.

Venus serà un punt molt brillant en direcció oest que es podrà veure just quan es faci fosc. Júpìter es podrà veure per la zona sud-oest, “brilla bastant, però amb menys intensitat que Venus”, expliquen des de l’Observatori. Mart estarà situat més cap al sud-est, i s’observa com un punt vermellós.