Com podem millorar la nostra concentració mitjançant la dieta?

Hi ha tota mena de consells i exercicis per millorar la nostra concentració i potenciar la nostra memòria en el dia a dia. Una excel·lent opció és apostar pel contingut de la nostra dieta.

Per si no ho sabies, existeixen micronutrients que tenen importants efectes beneficiosos sobre el cervell, la concentració i la memòria.

L’ús de la memòria i la concentració en el dia a dia

Els períodes d’exàmens no són els únics moments que desafien el nostre rendiment cerebral. Utilitzem contínuament la nostra memòria com a eina en les nostres tasques quotidianes: recordar-nos demanar una cita amb el metge, reservar un bitllet de tren, encarregar un pastís d’aniversari, confirmar una inscripció, etc.

La vida professional també requereix concentració i memòria, de vegades molt intensa, com durant un curs o seminari de formació, en cas d’ascens, canvi de lloc, un repte intel·lectual concret, etc. Fins i tot les activitats físiques i esportives requereixen una bona memòria (dansa, judo, esports d’equip, etc.), igual que les activitats de lleure o entreteniments de tota mena, inclosos els jocs d’estratègia en línia.

Com podem ajudar a millorar la nostra concentració i memòria?

Molts factors poden afectar la nostra capacitat de memoritzar, com ara el cansament o la fatiga, l’estrès, l’envelliment o una dieta desequilibrada.

Per contra, seguir certs consells ens pot ajudar a concentrar-nos millor:

Aïlla’t dels estímuls externs (aconsegueix una mica de pau i tranquil·litat, elimina distraccions i interrupcions).

Evita la sobrecàrrega de feina (fer una tasca darrere l’altra).

Planifica els teus objectius seguint una progressió lògica.

Organitza’t elaborant llistes de tasques pendents.

Cuida el teu entorn (pràctic, ordenat i minimalista, de manera que guardis només allò imprescindible).

Fes pauses regulars i aparta la vista uns segons quan treballis davant de la pantalla de l’ordinador.

Assegureu-vos de tenir un somni reparador.

Practica una activitat física regular: ioga, dansa, tennis, esports de precisió (golf, tir amb arc, billar, etc.).

L’alimentació també ajuda al nostre cervell

Els aliments proporcionen al nostre cervell l’energia que necessitem per funcionar. Les seves necessitats són tan altes que només ell sol absorbeix el 21% de l’energia total consumida per l’organisme. En altres paraules, a cada àpat, gairebé 1/4 de les calories ingerides són utilitzades per les nostres neurones, que converteixen la glucosa en molècules d’ATP, l’energia de la qual s’alimenten les nostres cèl·lules cerebrals.

Certs micronutrients són especialment interessants pels seus efectes estimulants, com la cafeïna, que forma part de la gran família dels nootròpics. Aquest grup de substàncies ajuda a millorar la funció cognitiva, l’aprenentatge i la memòria. Altres nootròpics coneguts són la rhodiola, la bacopa i el ginseng.

Per acabar, alguns aminoàcids també són molt útils. Els aporten de manera natural les proteïnes que obtenim a través de la nostra dieta, ja siguin animals o vegetals. Entre ells hi ha la L-tirosina, que és un component dels neurotransmissors implicats en la memòria i el rendiment cognitiu. La L-glutamina és utilitzada com a font d’energia per determinades cèl·lules cerebrals. En altres paraules, aquests aminoàcids contribueixen a nodrir el cervell i ajuden la funció cerebral.

A més d’una dieta rica en nootròpics i nutrients essencials per al cervell, recomanem:

Participar en la varietat més gran possible d’activitats quotidianes.

Mantenir contactes i relacions socials per desenvolupar l’agilitat cerebral.

Ara ja saps com millorar la teva concentració diàriament o durant períodes específics. Adopta aquestes bones pràctiques que t’ajudaran a afrontar millor els moments d’estrès o quan necessitis concentrar-te durant llargs períodes de temps.

