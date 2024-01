Ja es poden demanar els ajuts de bonificació de l’IBI i Escombraries

Publicitat

A partir d’aquesta setmana ja es poden demanar els ajuts de bonificació per l’Impost de Béns i Immobles i per a la Taxa del Servei de Recollida d’Escombraries per als majors de 65 anys o pensionistes.

La taxa de l’IBI pot ser bonificada per a majors de 65 anys, pensionistes o persones majors de 55 anys en situació d’atur de llarga durada; així com, també per famílies monoparentals, que siguin subjectes passius de l’esmentat impost. La bonificació social per la Taxa del Servei de Recollida d’Escombraries va adreçada a persones majors de 65 anys o pensionistes per raó de jubilació, viduïtat, invalidesa permanent en grau de total, absoluta i gran invalidesa, o beneficiari d’una pensió no contributiva (PNC), en règim de propietat o lloguer.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 16 de febrer a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (Pl. de l’Ajuntament, núm.1), de dilluns a dijous de 8h a 18h i divendres de 8h a 14h. Per demanar cita prèvia es pot trucar al telèfon 93 803 19 50.

