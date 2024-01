A partir de demà, el bitllet de bus urbà passarà a valer 1,80€

Publicitat

A partir del dilluns 15 de gener entraran en vigor les noves tarifes de transport públic aprovades per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Aquest organisme que controla el sistema tarifari integrat, ha aprovat una pujada del 6,75% del preu dels bitllets per al 2024 per compensar l’increment de costos generalitzat d’aquests darrers anys.

Es mantenen els descomptes

L’Estat i la Generalitat mantenen el descompte del 50% per a la T-Usual i la T-Jove. Al respecte dels títols propis de la conca d’Òdena, el bitllet senzill del transport públic d’Igualada, Montbui i Vilanova passarà a tenir el preu de 1’80€ , un bitllet més econòmic que el bitllet senzill de l’ATM que és de 2,55€. Pel bitllet senzill del transport públic de la Conca es mantenen les bonificacions del 50% per els usuaris de la Targeta Taronja i del 100% per els usuaris de la Targeta Blava.

El Sistema Tarifari Integrat és un acord entre les administracions i els operadors de transport que implica la creació d’un bitllet comú. Amb aquest bitllet únic, els usuaris i usuàries es poden desplaçar entre els diferents modes de transport i les corones tarifàries evitant una penalització econòmica.

