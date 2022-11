Cinc consells per evitar els refredats i la grip aquesta tardor

La tardor ha arribat oficialment: els dies són més curts, l’aire és més fresc i les fulles dels arbres inunden el terra de color marró. La tardor també és l’època de l’any en què abans es recollien les últimes verdures i fruites per emmagatzemar d’hivern. Ara fem el canvi d’armari i traiem la nostra roba d’abric, i ens ve de gust cuinar sopes i guisats, prendre begudes calentes i acomodar-nos al sofà amb una bona pel·lícula.

A la tardor els símptomes més comuns associats al refredat són mal de coll, moqueig, tos, esternuts, mal de cap, dolors corporals o problemes de la pell. Els consells següents poden ajudar-te a mantenir una bona salut aquesta tardor i evitar refredats:

-Menja aliments de temporada: En aquesta època de l’any ve de gust prendre aliments calents i sadollants. Intenta menjar menys aliments freds i crus, com amanides, i canvia’ls per sopes, guisats i verdures al vapor. Intenta incorporar també aliments amb alt contingut de vitamina C i zinc, com carabasses d’hivern, bròquil, col arrissada, col, xampinyons i cols de Brussel·les al menú setmanal.

-Protegeix la gola: Fes servir bufandes, mocadors i colls alts per protegir la part superior del coll del vent, el fred i la pluja.

-Abstén-te d’aliments i substàncies que debilitin el sistema immunitari: L’alcohol, el sucre refinat, els aliments processats, greixosos o crus inhibeixen el sistema immunitari. És especialment important evitar aquests aliments si et sents més feble i decaigut que de costum.

-Renta’t les mans amb freqüència i eviteu tocar-te la cara: Segur que aquest punt ja el tens molt interioritzat, però no està de més recordar-lo! Durant el dia estem en contacte, sense adonar-nos-en, amb tota mena de virus. Per evitar que entrin en contacte amb les mucoses és importantíssim no tocar-nos la cara (sobretot el nas, ulls i boca).

-Utilitza una solució salina per descongestionar els conductes nasals: Si ho fas diverses vegades a la setmana et pot ajudar a evitar que els al·lèrgens, bacteris, brutícia i altres contaminants a l’aire s’acumulin als conductes nasals.

-Estimula el teu sistema immunitari amb plantes medicinals: Hi ha herbes medicinals i complexos multivitamínics que ajuden a reforçar les vies respiratòries i el sistema immunitari com: la canyella, la cúrcuma, el romaní, la farigola, l’orenga, l’all, la ceba… Per prevenir malalties són ideals! 