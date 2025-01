El San Mauro torna a la competició amb derrota però es manté a la zona alta

Resultats del Partit

Atlètic Sant Just, F.C. vs San Mauro, U.D. Lliga Elit Atlètic Sant Just, F.C. 2 – 1 San Mauro, U.D.

La UD San Mauro va tornar a la competició després de l’aturada nadalenca amb un partit contra un rival directe com l’Atlètic Sant Just, que els grocs van perdre per 2-1. Els montbuiencs es van desplaçar fins a Sant Just Desvern per enfrontar-se a un club que ara mateix es cinquè, empatat a punts amb els mauristes, que es troben en quarta posició de la Lliga Elit.

Els locals es van avançar als 19 minuts de partit amb un gol de Jan González. L’avantatge mínim del Sant Just es va mantenir fins el final el partit. Tot i els intents constants, el San Mauro no va poder superar la porteria rival. El club montbuienc no va abaixar els braços, però la pilota no entrava.

A les acaballes del partit, el Sant Just va ampliar l’avantatge amb el 2-0. Instants després, els de Montbui van marcar gràcies a un gol d’Eric Compte, però el marcador ja no es va moure del 2-1 final.

El San Mauro és quart a la classificació de la Lliga Elit amb 23 punts, a 4 del líder, el Vilanova i la Geltrú. Per davant té el Can Vidalet, amb 2 punts d’avantatge sobre els mauristes, i el Vic, amb 3 punts d’avantatge.