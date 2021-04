CCOO exigeix un canvi de rumb radical en les relacions laborals del Consell Comarcal

La setmana passada, els treballadors del Consell Comarcal de l’Anoia es manifestaven denunciant “reiterats incompliments del conveni i l’actitud unilateral de la direcció del Consell Comarcal de l’Anoia, que ha ignorat de manera continuada la negociació amb les persones treballadores i amb els seus representants legals” Ho feien després d’una assemblea de treballadors en què es va tractar aquest tema.

Ara, des de la FSC-CCOO del Baix Llobregat-Alt Penedès-Anoia-Garraf s’ha presentat un recurs contra els acords presos pel Consell Comarcal “rere els constants incompliments tant del Conveni col·lectiu com de la normativa dels àmbits estatal i català sobre el dret a la negociació col·lectiva i, en general, sobre els drets laborals”, expliquen.

El sindicat creu que “s’ha arribat a un punt en què es podria afirmar que el problema del Consell és la manca de formació i de desconeixement sobre el funcionament de les relacions laborals. Un exemple d’aquesta situació va ser l’aprovació d’unes bases de selecció que no es van negociar amb el Comitè d’empresa, tal com obliga el Conveni col·lectiu”. Segons expliquen, per solucionar aquesta situació es va fer una proposta per impartir sessions de formació o de debat amb els equips tècnics i polítics sobre negociació col·lectiva, amb la idea de contribuir a evitar més conflictes i superar els problemes actuals.

CCOO recorda al Consell Comarcal de l’Anoia que, “com a administració pública, ha de ser un exemple en el respecte als drets de tothom, també els del seu personal que, al cap i a la fi, són els autèntics actors en la prestació de serveis a la ciutadania de tota la comarca”.