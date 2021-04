Jorba també reivindica que s’escolti al territori per decidir la ubicació d’energies renovables

L’Ajuntament de Jorba s’ha sumat al manifest que han signat els 33 alcaldes de l’Anoia i que demana mesures urgents davant la possibilitat que l’Estat o la Generalitat de Catalunya decideixin desplegar grans instal·lacions fotovoltaiques o eòliques a l’Anoia sense comptar amb el consens del territori directament afectat.

A Jorba, a més, l’Ajuntament ja s’ha trobat en el cas que se li han desestimat les al·legacions que ha presentat a la ubicació d’una d’aquestes instal·lacions que preveu ocupar una part del terme municipal. L’alcalde de Jorba, David Sànchez, considera que “cal treballar per augmentar la producció d’energia verda al territori, però no a qualsevol preu”.

“Qui més coneix la realitat de cada municipi és el seu ajuntament i cal que s’escolti i es tingui en compte la seva veu a l’hora de prendre decisions que poden afectar generacions futures de ciutadans”, afegeix Sánchez.

El manifest, que es farà arribar a les administracions catalana i espanyola, demana la derogació del decret 16/2019 i la redacció d’un Pla Director de les Energies Renovables de Catalunya que estableixi, amb la participació dels agents de cada territori i molt especialment amb la participació dels ajuntaments i la ciutadania, quines són les ubicacions més adients per a aquestes instal·lacions.

Segons el document, el Consell d’alcaldes de l’Anoia comparteix els compromisos de lluita contra el canvi climàtic i de transició cap a les energies renovables i no s’oposa a la instal·lació de camps de plaques fotovoltaiques ni parcs eòlics a la comarca. També entén que el procés de canvi de model energètic ha de ser ràpid perquè és urgent. Però planteja a les administracions catalana i espanyola que cal que consensuïn les possibles ubicacions perquè treballant per aconseguir arribar al 2050 amb un model energètic millor no s’acabi malmetent de manera irrecuperable el paisatge, l’economia i l’estil de vida de la comarca, així com el patrimoni natural, agrícola i cultural.

Com a alternatives el manifest proposa la instal·lació de parcs fotovoltaics en sòl industrial, en cobertes de naus industrials, en altres parcel·les amb menys impacte mediambiental o, fins i tot, als laterals i la mitjana de les autopistes, o en altres equipaments o serveis públics existents. També planteja alternatives als parcs eòlics, com ara la instal·lació d’aquestes instal·lacions dins del mar, com s’ha fet al nord d’Europa.