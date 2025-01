El cava anoienc Bohigas, destacat al diari nord-americà a The Wall Street Journal

El prestigiós diari nord-americà The Wall Street Journal ha inclòs el cava Bohigas Brut Reserva en la seva llista de recomanacions d’escumosos per celebrar la nit de Cap d’Any. L’article, titulat “A Bubbly for Every Budget: Your New Year’s Bottle Buying Guide” (Un escumós per a cada pressupost: la teva guia per comprar les ampolles de Cap d’Any), està escrit per la reconeguda columnista de vins Lettie Teague, i presenta una selecció de vins escumosos que destaca per la seva qualitat i varietat de preus.

Entre les propostes de l’article hi ha dos escumosos dels Estats Units, dos xampanys francesos i un cava: el Bohigas Brut Reserva. Aquest cava català ha estat elogiat per la seva relació qualitat-preu en la categoria d’escumosos d’entre 10 i 20 dòlars. Segons Teague, el Bohigas Brut Reserva és un cava “brillant, vivaç i fresc”, ideal tant per acompanyar un sopar complet com per fer un brindis especial.

No és la primera vegada que The Wall Street Journal reconeix la qualitat del cava Bohigas. En anys anteriors, com el 2013 i el 2016, el diari ja havia mencionat aquest cava en articles similars, consolidant-lo com una opció destacada dins del panorama internacional dels escumosos.

Aquest reconeixement reafirma el compromís de Bohigas amb l’excel·lència i posa en valor el cava català com una alternativa competitiva i sofisticada per a celebracions especials. Una opció que combina tradició i modernitat, ara avalada per una de les veus més respectades en l’àmbit internacional com The Wall Street Journal.