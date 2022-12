Capellades aprova una moció per establir noves zones de vianants a diversos carrers

El passat dimecres 30 de novembre es va fer la sessió ordinària del mes de novembre del Ple de l’Ajuntament de Capellades, que es va retransmetre en directe pel canal de YouTube de l’Ajuntament de Capellades, on també es pot recuperar.

L’ordre del dia primer va aprovar l’acta de la sessió d’octubre i després va donar compte dels darrers decrets d’alcaldia. Després de declarar deserta la contractació del projecte d’obres de la sectorització i mesures de sostenibilitat i estalvi de la xarxa d’abastament d’aigua potable de Capellades es va passar a diferents qüestions de caire més procedimental com l’aprovació de la baixa dels drets reconeguts pendents de cobraments procedents d’exercicis tancats i modificacions de crèdits de la llar d’infants, el Museu Molí Paperer i l’Ajuntament de Capellades, on els grups de l’oposició es van abstenir.

La unanimitat va tornar primer amb l’aprovació de l’increment de l’1’5% en els salaris d’aquest 2022 dels treballadors municipals i després en la moció presentada pel PSC on es demana que Ferrocarrils no elimini els trens d’Igualada a Barcelona.

Encara per unanimitat es va aprovar una altra moció en aquest presentada de comú acord per tots els grups municipals demanant establir zona de vianants els carrers d’Oló, Canaleta, Magina Carme, 11 de setembre i places Sant Jaume i Verdaguer, aprofitant la inèrcia creada durant l’execució de les actuals obres de remodelació.

Per urgència es va entrar un punt o es demanava la prestació de continuïtat fins a nova licitació de l’actual servei de neteja municipal, aprovant-ho amb els vots favorables d’ERC i VdC-CUP, l’abstenció del PSC i JxC, més el vot contrari de Ciutadans.

Ens els precs i preguntes Ciutadans va agrair les dues càmeres de vigilància instal·lades al Cementiri, va demanar millorar el servei nocturn de Policia i demanar que els caps de setmana s’obri el CAP Capellades. Per part de Junts per Capellades es va demanar si hi havia ja un projecte de remodelació de la C15 al seu pas per Capellades.