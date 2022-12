El Mercat del Pla d’Òdena es vesteix de Nadal

El diumenge 18 de desembre, el mercat del Pla d’Òdena es vestirà de Nadal. Al llarg de tot el dia s’oferiran diferents activitats per a tots els públics pensats per ser un atractiu i sumar en l’oferta més tradicional que es troba habitualment al Mercat. Hi haurà dos tallers; Cosim un vestit per nines i Decorem l’arbre de Nadal, jocs gegants de fusta, es farà cagar el tió diverses vegades durant tot el dia i a les 17h s’ha programat una xocolatada a la xurreria del Mercat.

El Mercat del Pla de Nadal també tindrà actuacions musicals en directe. A les 16.30h actuarà el grup Keytarstreetcovers i a les 17,30h el grup Lati2. Per arrodonir l’experiència de la visita també hi haurà un apartat gastronòmic. Així, el Bar Fènix oferirà a més dels serveis habituals, racions per emportar de cargols a l’estil asiàtic, guanyadors dels Premis de la Fira de la Vinyala 2020 i 2021, la Parada del Bar del Mercat del Pla farà entrepans, entre altres i també es comptarà amb la foodtruck de pizzes Terramare i una foodtruck d’hamburgueses.

També es trobarà les habituals parades d’alimentació, complements, roba, entre altres, a les que s’hi sumarà les parades d’entitats, artesania i de venda d’altres productes tradicionals i característics d’aquestes festes.

Per incentivar les compres s’ha organitzat una campanya que per a cada despesa superior a 5€ que es faci a qualsevol parada, és lliurarà una bossa reutilitzable del Mercat del Pla. D’aquesta manera l’Ajuntament vol fomentar el consum responsable perquè es redueixi la utilització dels residus de plàstics i envasos d’un sol ús.

El mercat del Pla de Nadal és organitzat per l’Ajuntament d’Òdena i compta amb la col·laboració dels Paradistes del Mercat del Pla, les entitats Kimo-Kap, Pulseres Candela, 7 vides i Dones dels Dilluns i la participació de músics: Lati2 i Keytarstreet

El Mercat del Pla de Nadal el trobareu el diumenge 18 de desembre, al carrer Lleida del Pla d’Òdena i estarà obert de les 10 del matí a les 7h de la tarda.