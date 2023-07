Calaf aprova un nou protocol per la gestió de les colònies de gats

Dins del municipi de Calaf existeixen un gran nombre de gats urbans i de punts d’alimentació no regulats, en alguns casos creant problemes sanitaris i de conflictes veïnals.

Davant de la situació de queixes dels veïns i de l’augment de la població de gats de carrer en els últims anys del poble de Calaf, l’Ajuntament, i més concretament l’Àrea de Medi Ambient, ha impulsat un protocol amb l’objectiu de definir els criteris i condicions que s’han de complir per la gestió de les colònies de gats urbans mitjançant el mètode CER (Captura Esterilització Retorn) al municipi de Calaf.

L’aplicació adequada del mètode CER permet, amb el pas del temps, que disminueixi la mida de les colònies i s’aconsegueixi controlar el nombre de felins urbans d’una forma molt eficaç. En els casos que comportin un perill tant pels animals com per les persones, es desplaçarà la colònia a un lloc proper que pugui ser accessible pels gats i que no suposi un perill.

Aquest projecte es recolza en la feina desinteressada del veïnat i associacions de Calaf que desitgin col·laborar-hi. A més, també comptarà amb la col·laboració de veterinaris que treballaran conjuntament amb tots els agents implicats en la protecció dels animals.

Desenvolupament del projecte

L’Ajuntament realitzarà una primera avaluació consistent en un estudi de la zona i dels llocs on es troben els animals. Registrant, nombre d’exemplars observats i valoració de la situació on es troben els gats. Després es procedirà al condicionament del lloc on es troba la colònia.

Un cop les colònies existents siguin identificades i condicionades, es durà a terme un llistat de col·laboradors autoritzats, que de manera voluntària, es comprometran a col·laborar amb el projecte. El model de sol·licitud de col·laboradors per particulars s’haurà d’omplir i entregar al registre de l’Ajuntament. Un cop rebudes les sol·licituds es crearà un llistat de voluntaris autoritzats, proporcionant un carnet que permeti identificar-los i se’ls hi assignarà una colònia, la qual hauran de gestionar.

Es faran reunions sempre que sigui necessari per informar els voluntaris de novetats o per resoldre qualsevol dubte.