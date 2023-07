Catalunya continua sense fer els deures en reciclatge i incompleix la normativa europea

L’Agència de Residus no descarta l’ampliació de l’abocador de residus perillosos de Castellolí

El director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Isaac Peraire, ha exposat les dades dels residus municipals generats el 2022, aquest dimarts al municipi de Prats de Lluçanès.

El total d’aquests suma 3,8 milions de tones, un 45,3%, concretament (1.740.360 tones) recollits de manera selectiva. Aquesta xifra representa un lleuger increment del 0,3% respecte a l’exercici del 2021. L’objectiu de reciclatge fixat per la UE per al 2025 se situa al 55% dels residus generals, mentre que pel 2020 era del 50%. Peraire ha reconegut que Catalunya “encara té molts deures a fer” i ha dit que és més partidari de donar incentius als municipis que no pas d’imposar sancions. També ha avançat que no li consta que Europa hagi sancionat l’Estat pels incompliments en matèria de residus, però diu que li semblaria bé perquè “l’obligaria a posar-se les piles”.

Els residus a Catalunya

Segons les dades fetes públiques per l’ARC, la generació per càpita de residus disminueix un 1,5% i se situa als 493 quilos per habitant i any. Pel que fa a les quatre fraccions principals de recollida selectiva, la que més incrementa són els envasos (7%), seguida del vidre (5,3%) i l’orgànica (1,4%). En canvi, el paper disminueix un 4,5%. La fracció resta (residus barrejats), representa el 54,7% del total dels residus municipals generats, és a dir, 2.098.540 tones. Per tant, encara hi ha més de la meitat dels residus municipals que no se separen en origen a les llars i comerços. També els residus que van a parar a l’abocador sumen el 30,6%, mentre que les directrius europees fixen que l’any 2023 només es podrà portar als dipòsits controlats un màxim del 10% dels residus municipals.

Els residus destinats a abocador continuen baixant

Una dada positiva és la davallada contínua del destí final de residus a dipòsit controlat. A 2022 s’han destinat a dipòsit controlat com a destí final el 30,6% dels residus municipals generats. L’any 2021 havia estat el 32,9%.

L’any 2035, d’acord amb les directives europees, només es podrà portar a dipòsit controlat com a tractament final, un màxim del 10% dels residus municipals generats. La quantitat de tones de residus destinats a dipòsits controlats l’any 2022 ha estat 1.175.000 t.

Comarques i municipis capdavanters

Les cinc comarques amb millors resultats de recollida selectiva són la Conca de Barberà, Osona, el Berguedà, el Solsonès i la Terra Alta. Totes aquestes comarques tenen implantats sistemes eficients (recollida porta a porta o contenidors tancats amb identificació de l’usuari) sigui en una part dels seus municipis o en gairebé tots.

Castellolí, l’únic de Catalunya en recollir materials perillosos

L’únic dipòsit de residus perillosos que hi ha a Catalunya, es troba a la nostra comarca, concretament a Castellolí. El parc es gestiona per l’empresa Atlas Gestión Medioambiental S.A., i disposa d’una capacitat de gestió superior als 2.000.000 m³. Segons dades de l’Associació Catalana d’Instal·lacions de Tractament de Residus Especials (ACITRE), a l’abocador de Castellolí tots els residus gestionats “han de ser prèviament caracteritzats segons normativa europea i complir els paràmetres específics per poder ser acceptats.” Dins dels residus gestionats s’inclouen: cendres d’incineració de residus urbans, inertitzats de planta de tractament FQ, Amiants i Fibrociment, envasos contaminats, llots i fangs amb substàncies perilloses, escòries de processos metal·lúrgics amb metalls pesants, residus del tractament de gasos i sòls contaminats, entre d’altres. Les diferents fases d’explotació, segons detalla ACITRE “es van segellant progressivament segons progressa l’explotació, seguint un pla de segellat i restauració que garanteix la màxima integració a l’entorn, i assegura un òptim control postclausura de la fase segellada”.

Catalunya produeix més residus perillosos dels que pot gestionar

El director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Isaac Peraire, ha dit que estan treballant per poder ampliar l’únic dipòsit de residus perillosos, a Castellolí. Peraire ha explicat que l’abocador anoienc pot emmagatzemar 300.000 metres cúbics d’amiant, però que a Catalunya “n’hi podria haver 4 milions”. Tot i la capacitat d’aquest abocador anoienc, Catalunya “necessita espais per a dipositar residus perillosos i estem en vies de solucionar-ho.”