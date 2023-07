Protegeix-te de la calor: consells per prevenir i detectar un cop de calor

En les darreres setmanes hem viscut episodis de calor molt intensa que poden suposar una amenaça per a la salut, sobretot de les persones més vulnerables, com les persones grans, els infants i els malalts crònics. Protegir-nos del sol i de la calor, tant a casa com al carrer, serà clau per evitar patir un cop de calor. En aquest article, l’equip del CAP Igualada Nord – Consorci Sanitari de l’Anoia dona alguns consells per prevenir i detectar un cop de calor, així com recomanacions d’actuació en cas que es produeixi.

Com podem prevenir un cop de calor?

Beveu força i vigileu l’alimentació. Hem de beure aigua sovint, fins i tot sense tenir set; no beure alcohol; fer àpats lleugers i amb aliments rics en aigua, com fruita i verdura.

Eviteu sortir a les hores de màxima calor. Quan sortim, buscar l’ombra, portar roba lleugera i que ens protegeixi, portar gorra o barret; ens podem refrescar, mullant-nos la cara o la roba; recordar posar-nos protector solar. Eviteu les activitats físiques intenses. Sobretot a les hores de màxima calor. A casa, controleu la temperatura. Tanquem persianes quan toqui el sol i obrim finestres a la nit perquè es vagi refrescant. També refrescar l’ambient durant el dia amb ventiladors o amb el sistema de climatització que tinguem; informar-nos dels refugis climàtics que tenim més a prop de casa, com poden ser botigues, cinemes, biblioteques o espais amb aire condicionat. Per a totes aquelles persones que no tinguin un sistema de climatització, es recomana acudir als refugis climàtics unes dues hores al dia per poder refrescar-se.

Ajudeu els altres. Si coneixeu gent gran o malalta que viu sola, visiteu-los un cop al dia i ajudeu-los a seguir aquests consells.

Com podem saber que estem patint un cop de calor?

El cop de calor es dona per l’exposició en un ambient molt calorós durant un període de temps llarg. Els símptomes més freqüents són els següents:

Augment de la temperatura corporal, arribant a superar els 40ºC.

La pell envermellida, calenta i seca. No trobarem suor.

Mal de cap, principalment palpitant.

Nàusees i vòmits.

Acceleració de la respiració i de la freqüència cardíaca.

Vertigen i mareig.

Alteració de l’estat mental i del comportament: confusió, estats més irritables o, inclús, deliris i pèrdua de la consciència.

Què hem de fer si algú pateix un cop de calor?

Hem de tenir en compte que un cop de calor és una emergència mèdica, per tant es recomana:

Trucar al 061 Salut Respon o traslladar la persona a un centre sanitari.

Allunyar la persona de la font de calor: traslladar-la a una zona d’ombra i més fresca.

Abaixar la temperatura de l’entorn; obrint finestres, engegant ventiladors, traient-li l’excés de roba i mullant la persona per poder-la refrescar amb l’objectiu d’abaixar la temperatura de la pell.