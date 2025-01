La Biblioteca l’Atzavara participa en un programa per combatre la desinformació a internet

La Biblioteca d’Òdena ha estat una de les 15 seleccionades de la Xarxa de Biblioteques Públiques de Barcelona per dur a terme un taller d’alfabetització mediàtica amb població jove i adulta. Ha tingut lloc els dies 8 i 15 de gener i hi han participat els alumnes de 4t d’ESO de l’institut escola Castell d’Òdena. El taller s’ha anomenat “El que jo sé sobre Europa. I tu, què en saps?” i té l’objectiu de combatre la desinformació i reforçar els valors democràtics europeus. Mentre que el jovent ensenya la gent gran a verificar la informació que troba per internet, els sèniors ofereixen la seva experiència vital i els seus coneixements sobre el tema a l’alumnat.

El projecte permet trencar amb barreres generacionals, suposa una oportunitat d’aprenentatge en l’àmbit digital per a la gent gran i un espai de cohesió social i crítica social per al jovent. Durant les sessions es parla dels perills de les fake news, el foment del diàleg ciutadà, la gestió dels materials com les fotografies i els vídeos a les xarxes, la presència de la intel·ligència artificial i molts altres temes. Els dos

tallers s’han impartit per un professional de Learn to Check.