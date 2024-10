“L’artista Gaspar Camps i Junyent. En el 150è aniversari del seu naixement”, conferència al Museu de la Pell

El Museu de la Pell programa una conferència sobre la figura del pintor igualadí Gaspar Camps per commemorar els 150 anys del seu naixement. L’acte s’engloba dins el cicle “El Modernisme a Igualada”.

La conferència, que tindrà lloc avui divendres 11 d’octubre a les 7 del vespre a l’auditori del Museu, anirà a càrrec de Glòria Escala i Romeu, Doctora en Història de l’Art i directora del Museu de la Pell.

Gaspar Camps i Junyent (Igualada, 1874 – Barcelona, 1942) és un dels artistes importants de l’època del Modernisme, període durant el qual realitzà obres d’un exuberant decorativisme art nouveau.

Després dels primers èxits a la Barcelona modernista, la seva carrera artística continuà a França, on substituí definitivament la seva inicial vocació pictòrica per les arts gràfiques. Fou contractat per a una empresa de publicitat, per a la qual treballà per un període de més de 25 anys, i per a la qual realitzà nombrosos dissenys per a cartells i per a tota mena de productes amb finalitat comercial.

Excel·lent dibuixant i colorista va arribar a un públic molt ampli amb els seus atractius dissenys centrats en la dona, sempre molt femenina i seductora. Dotat d’una gran capacitat tècnica, forma part de la gran família dels primers professionals de la publicitat gràfica, la dels artistes –dibuixants i pintors- que van posar el seu art al servei de la indústria i del comerç per a la promoció dels seus productes.

La conferència forma part del cicle “El Modernisme a Igualada” que actualment manté 3 exposicions obertes, comissariades per Pau Llacuna i Josep Bou, a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, la Biblioteca Central i el Museu de la Pell d’Igualada. També s’engloba dins els actes del 70 aniversari del Museu de la Pell d’Igualada.