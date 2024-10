El vilanoví Aitor Bernal es presenta al Tour Music Fest en la categoria de Rap

El comunicador i artista emergent Aitor Bernal, conegut artísticament com a MC Orbin, afronta un nou repte en la seva carrera en presentar-se al Tour Music Fest – The European Music Contest, un dels concursos més prestigiosos d’Europa per a cantants, cantautors i rapers emergents.

Després de superar les primeres fases, Aitor Bernal es prepara per a les audicions en directe a Madrid que tindran lloc el 27 d’octubre, amb l’objectiu de fer-se un nom en la indústria musical.

Nascut a Igualada el 1986, Aitor Bernal ha dedicat més de dues dècades a la comunicació, però no va ser fins al 2023 que va trobar en el RAP la seva forma d’expressió més genuïna. Després d’una trajectòria marcada per reptes personals i professionals, i d’una experiència familiar que el va inspirar a escriure la seva pròpia música, MC Orbin va llançar el seu primer senzill titulat “El TibiRAP”. Aquest tema, dedicat als seus companys del Parc d’Atraccions Tibidabo on treballa des del 2012, es va presentar en directe en un esdeveniment intern al començament de la temporada 2024, marcant un punt d’inflexió en la seva carrera.

Influenciat per grans referents del RAP en espanyol com Nach, Ambkor, ZPU i Dante, MC Orbin ha desenvolupat un estil propi, oferint lletres directes i honestes que connecten amb el públic. En poc temps, ha publicat diversos senzills a plataformes digitals, entre els quals destaquen “Desperté”, “Mi Locura”, “El Juego” i “Abuela”, mostrant una evolució constant com a artista.

El Tour Music Fest, concurs fundat el 2007, s’ha convertit en una plataforma essencial per a aquells que busquen deixar la seva empremta a la indústria musical, ja que no només se centra en la competició sinó també en el desenvolupament integral dels artistes destacant els valors com el sacrifici, el coratge i la col·laboració. El certamen ofereix a MC Orbin no només la possibilitat de competir, sinó també de rebre orientació professional i educativa, juntament amb oportunitats per impulsar la seva carrera.

Actualment, MC Orbin ha superat les primeres fases del concurs i es prepara per a les audicions en directe a Madrid el pròxim 27 d’octubre.

En paral·lel a la seva creixent carrera musical, Aitor continua vinculat al món radiofònic, on porta 22 temporades al capdavant del programa “De Què Parlem?” a Ràdio Nova. La seva capacitat per combinar les dues passions –la música i la comunicació– és una mostra de la seva versatilitat i dedicació.

MC Orbin està decidit a seguir explorant noves oportunitats i escenaris, amb el ferm propòsit de connectar cada vegada més amb el seu públic i consolidar la seva posició a l’escena musical. La seva participació al Tour Music Fest representa una nova fita a la seva carrera, demostrant que mai és tard per lluitar pels somnis i trobar en la música una eina de transformació personal i professional.