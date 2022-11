Demà divendres últim recital “De Pell Sensible” amb Jordi Boixaderas i Miquel Jordà

El recital Temps fràgils… tancarà aquest divendres, 18 de novembre, el cicle De pell sensible, versió capital, amb l’actor Jordi Boixaderas a la veu i Miquel Jordà, música. El duet ens proposa un recorregut pels poemes més emotius de Miquel Desclot, Kirmen Uribe, Francesc Parcerisas, Josefa Contijoch, Emily Dickinson, Roc Casagran, Joan Margarit, entre molts d’altres.

Serà a les 19:30 h, al Teatre Municipal Ateneu. Les entrades valen 5 € i es poden comprar anticipadament a www.teatremunicipalateneu.cat, també es poden adquirir a taquilla per 7€.

Igualada ha recuperat, amb motiu de l’any de la Capital de la Cultura Catalana, el cicle de música i paraules De pell sensible, versió capital. Aquest cicle va néixer amb la voluntat d’apropar la literatura i la poesia als ciutadans i utilitzant la música com a camí universal. El cicle s’ha programat en un espai singular, on públic i artistes comparteixen l’escenari del Teatre de l’Ateneu. De pell sensible ha comptat amb una selecció d’autors de diferents èpoques i estils amb la voluntat d’oferir un ventall divers.