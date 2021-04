“Tenim millors expectatives que l’any passat, però estan per sota dels altres anys”

Arriba un Sant Jordi diferent marcat per la pandèmia i amb confinament comarcal. Les jardineries, floristeries i llibreries es preparen per al gran dia i reflexionen sobre la diada de l’any passat. Hem parlat amb la Cristina Armengol, del Centre de Jardineria El Xaró, sobre com afronten la jornada d’aquest any.

Vosaltres teniu el centre de jardineria, però també construïu jardins. Quina és la principal demanda dels clients pel que fa a les reformes dels seus jardins?

Actualment el que vol la gent és que sigui un jardí fàcil de mantenir. És l’última tendència. Per això posen més gespa artificial i no com anys anteriors. Hi ha més demanda de gespa artificial, de posar zones amb graves, per haver de dedicar menys estona els caps de setmana a cuidar el jardí.

La gent encara compra flors?

Tenim clients de totes les edats, però els costums de compra d’unes edats a les altres són diferents. És veritat que la gent de més edat compra més quantitat de plantes, hi dediquen més hores al jardí.

La gent més jove també els agrada decorar, però són més d’una planta gran a un racó que no pas fer terres de flors com es feia abans. És diferent gust, estil.

Com us ha afectat la pandèmia?

L’any passat quan ens van tancar a tots, els primers dos mesos vam tenir tancat i no podíem fer jardins ni res. A partir d’aquí, sempre ho notes. Per exemple, quan hi ha confinament comarcal no ve tanta gent de fora perquè no poden venir, llavors només depens dels pobles de la rodalia. Quan obren el confinament comarcal i pot venir tota Catalunya, ens ve molta gent del Penedès, de Vilafranca, de les comarques de més amunt, de Cervera… Quan hi ha confinament comarcal ho notem. Tot i que la tendència ara, com que la gent no vol sortir gaire, la gent s’està dedicant més a coses de casa.

Ens afecta en dos sentits. Per una banda ens va bé perquè la gent que habitualment surt molt i viatja, ara s’està quedant més a casa i s’està dedicant a arreglar coses. I per l’altra banda, ens perjudica el tema dels confinaments municipals, comarcal…

Una cosa no compensa l’altra, però per un cantó va bé per unes coses i per les altres et sents afectat negativament.

Com us esteu preparant per Sant Jordi?

Com cada any, nosaltres fem les flors que venem aquí directament al centre de jardineria i, a més a més, fem els encàrrecs que tenim d’alguns ajuntaments, escoles o instituts, que fan la seva diada i nosaltres els proporcionen la flor i la bosseta de detall.

Veneu exclusivament roses o també altres productes i detalls?

Tenim roses, també hi ha gent que en comptes de regalar una rosa regala un ram, també tenim rosers. Als últims anys hi ha molta més gent que prefereix comprar el roser, la planta, tot i que la rosa sola no la desbanca ningú. També s’acompanyen algunes amb una figura si són per alguna nena.

Com vau viure la diada de l’any passat?

L’any passat, tancats com estàvem, vam fer alguna rosa a domicili, però va ser més simbòlic. Aquest any és diferent, tots estem més fets a les restriccions i les vivim d’una altra manera. L’any passat era tot nou, hi havia molt poca informació, la gent tenia por. Tot i que es va intentar ajornar el Sant Jordi pel juliol, no va funcionar. La diada és la diada. L’any passat es va perdre, aquest any l’estem afrontant amb més normalitat tot i que no arribarà als nivells dels altres anys.

Per tant, teniu bones expectatives?

Pels encàrrecs que tenim, tenim millors expectatives que l’any passat, però estan per sota dels altres anys. Perquè hi ha moltes associacions o escoltes de tallers que ens demanaven roses i com que aquest any estan tancats, tota aquesta clientela s’ha perdut.

Teniu parada el dia de Sant Jordi? O només veneu a la botiga?

Nosaltres tenim una parada davant de la botiga també, a la carretera, cada any. Perquè hi ha gent que compra la rosa quan vénen de treballar. Passen per la carretera, veuen la paradeta i paren un moment i van ràpid.

Ens trobem molts xòfers, conductors de camions, repartidors que estan treballant en ruta i en aquell moment veuen la parada. Com que tenim un pàrquing bastant gros, paren un moment, la compren i segueixen.

Quina és la rosa que es ven més? Continua sent la vermella?

Sí. En tenim també de blaves, grogues… Després també en tenim algunes de més colors. N’hi ha una de vermella amb unes puntes blaves que hi ha gent que li fa gràcia perquè semblen els colors del Barça. Hi ha alguna de vermella amb espigues grogues que recorda una mica a la senyera… N’hi ha de petitones de color rosa pel típic pare que compta rosa per la dona i la nena. La vermella és el 90% de roses que es venen el dia de Sant Jordi.