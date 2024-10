Aquest dijous, emocions fortes al 17è Passatge del Terror de Montbui

Demà dijous 31 d’octubre es durà a terme al recinte de la piscina d’estiu de Montbui el 17è Passatge del Terror. L’activitat, organitzada per l’Associació “Halloween Montbui” amb el suport de l’Ajuntament montbuienc, porta per títol “El càmping”, i promet emocions fortes.

El ritme de venda d’entrades per acudir a aquest esdeveniment ha estat molt important, tot i que encara es poden adquirir per als diferents torns. Des de l’organització s’ha ampliat el nombre de persones que podran acudir al Passatge, tenint en compte que s’havien exhaurit les entrades dels torns de vespre/nit i s’han ampliat algunes entrades dins d’aquests torns. Les entrades per assistir a aquest Passatge, al preu de 3 euros, només es poden adquirir a través de la pàgina web www.montagora.com.

El 17è Passatge del Terror incorporarà elements sorprenents i emocionants, així com espais interiors i exteriors (una novetat respecte a les darreres edicions).

Fonts de l’organització confirmen que “El càmping” constarà d’un recorregut ple de sorpreses, ensurts i escenes de por. Els/les visitants es trobaran en un espai d’acampada terrorífica on no faltaran personatges capaços d’espantar a qualsevol persona. El fet de realitzar l’activitat en un recinte exterior facilitarà una escenografia molt particular i treballada, i que no deixarà a ningú indiferent.

Una seixantena de voluntaris de l’Associació “Halloween Montbui” treballa des de fa mesos en l’organització d’aquest clàssic de la nit de Tots Sants, que començarà a les 8 del vespre, i que es desenvoluparà fins a la matinada.

Recordeu que durant aquests dies podeu veure a la Sala d’Exposicions vestíbul de Mont-Àgora l’exposició fotogràfica “17 anys de terror” en la qual es podran veure imatges que recullen fotografies sobre les anteriors edicions del “Passatge del Terror”.

“Halloween Infantil”, festa de disfresses, aquest dijous a Mont-Àgora

Aquest dijous 31 d’octubre tindrà lloc a Mont-Àgora la quarta edició del “Halloween Infantil”, festa de disfresses.

Com en edicions anteriors, Mont-Àgora es convertirà en l’epicentre de la festa pels més menuts, que podran rebre el seu particular obsequi en el “trick or treat” (per als 300 primers infants menors de 12 anys).

L’activitat començarà a les sis de la tarda, organitzarà l’Ajuntament montbuienc amb el suport de Viu la Festa.

Sopar i concert musical, a l’Ateneu Cultural i Recreatiu

I aquest dijous 31 d’octubre a partir de les 9 del vespre tindrà lloc a l’Ateneu Cultural i Recreatiu la celebració la Castanyada amb un sopar popular i el concert en directe del grup Suburbia. Les reserves es poden fer a la cafeteria de l’Ateneu o bé per WhatsApp al 649 221 789 fins al 28 d’octubre.