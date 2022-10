Aprenentatges d’un entrenador professional al món de l’empresa

Del llibre del Xesco Espar “Jugar con el corazón” m’he permès fer una petita extracció del que, per a mi, són les principals idees que es desprenen del mateix. En Xesco descriu, en base a la seva experiència com a entrenador professional d’handbol, alguns dels aprenentatges que el van fer triomfar en el seu moment. Com en qualsevol organització, la gestió de les persones és la clau de tot plegat. Segur que una altra persona en destacaria unes altres, però aquí les teniu:

•La nostra vida secreta és l’essència del nostre ser. En el sentit que és la que genera la nostra força vital, la passió i totes les aspiracions.

•La disciplina ens dóna llibertat. El secret per assolir estabilitat en el rendiment personal està en la dedicació, concentració i exigència amb que hom entrena o treballa

•Talent i cor són necessaris per obtenir un equip campió. En els moments de dificultat, el cor fa que et superis a tu mateix

•Arriscar no és apostar. En l’aposta no hi ha creixement personal

•No arriscar és una forma d’esclavitud. La manca de confiança en nosaltres mateixos en porta a actuar com a recursos dels altres

•Hi ha persones que disfressen la seva por d’escepticisme, cinisme o pessimisme. La por ens informa que alguna cosa important pot succeir i nosaltres creiem que no estem preparats.

•Falles tots els tirs que no intentes. Si creus que alguna cosa pot sortir malament, tens por. Si creus que sortirà bé, tens fe

•Una visió ha de fer créixer a la gent. Les imatges creen emocions i aquestes es transformen en accions.

•No existeixen objectius impossibles. En tot cas no tenim en compte els terminis adequats per assolir-los

•En la vida, o tens els teus objectius o pertanys als objectius dels altres.

•Més que manca de motivació, el que acostuma a passar és manca d’objectius. No permetis que les circumstàncies actuals influeixen en la teva definició d’objectius

•Guanyar és molt difícil i no sempre depèn de nosaltres. Però el que sí depèn de nosaltres és treballar cada dia per merèixer guanyar

•Cada problema a que ens enfrontem conté la llavor del nostre creixement. Depèn de nosaltres cultivar-la

•Només es pot negociar des del camp del contrari. Si vols aconseguir alguna cosa dels altres, només ho pots fer tenint en compte els beneficis que ells en trauran

•Un grup és un conjunt d’individus, mentre que un equip és molt més que la unió dels seus membres

•Per arribar, cor. Per guanyar, talent. Tot dos són importants

•Liderar i dirigir un equip són coses diferents. Liderar es fa amb el cor (per inspiració, per contagi…) mentre que dirigir és qüestió de treball, mecanisme, sistema i planificació

•Liderar és emocionar

•No viure el present pot ser senyal de covardia o de manca de confiança en un mateix

•La vida no entén d’intencions. Només d’accions. Si actues, ho aconsegueixes. Si no actues, no

Com treballes tu?