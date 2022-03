El Consell Comarcal contribueix a l’elaboració de tres nous Plans Locals de Joventut

Tres municipis de l’Anoia han enllestit els seus nous Plans Locals de Joventut durant el primer trimestre de l’any: són La Llacuna, El Bruc i Santa Margarida de Montbui. I ho han fet de la mà del Consell Comarcal de l’Anoia, mitjançant el servei de tècnica dinamitzadora informadora compartida de Joventut. Aquest document estableix les polítiques de joventut de cada municipi per als propers anys.

Des de l’any 2020 ja són onze els ajuntaments que han desenvolupat el seu Pla Local de Joventut amb el suport de l’ens comarcal. Als tres esmentats anteriorment cal afegir-hi Castellolí, Els Hostalets de Pierola, Capellades, Sant Martí de Tous, La Torre de Claramunt, Cabrera d’Anoia, Vallbona d’Anoia i Calaf.

La consellera responsable de l’àrea de Joventut, Carme González, assegura que “el fet de comptar amb un Pla Local de Joventut resulta de gran utilitat i interès per als municipis, ja que s’hi estableixen les estratègies i línies de treball que permetran abordar aspectes tan rellevants per als joves com l’educació, el lleure, l’adaptació a la societat que els envolta o el seu empoderament com a persones en el camí cap a l’etapa adulta”.

El desenvolupament d’aquests plans és una de les tasques que duen a terme les tècniques de joventut compartides i aquest és un recurs que s’ofereix en el marc del Catàleg de Serveis del Consell Comarcal de l’Anoia, que cada any ofereix més de 120 línies de suport que resulten de gran utilitat per als consistoris de la comarca, especialment aquells més petits.