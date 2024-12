L’alcalde d’Òdena, Jaume Xaus, revoca la totalitat de les competències a un regidor del seu partit

El govern municipal d’Òdena encapçalat per Jaume Xaus, ha decidit revocar la totalitat de les competències del regidor Felipe Malo per un presumpte cas d’assetjament laboral, que es treballa en una comissió especialitzada per esclarir els fets des d’octubre, i que ha clos aquesta setmana determinant que “hi ha prou indicis” per relacionar els problemes de salut de les treballadores relacionades amb el cas, amb les actuacions del regidor.

Per aquest motiu, Xaus, ha presentat un decret d’alcaldia en data 16 de desembre per treure-li les delegacions a Malo que comprenen serveis municipals, manteniment, espais públics, transport públic i obres delegades al regidor.

En el ple municipal del mes de desembre de l’Ajuntament d’Òdena ja hi regnava un clima tens després que el mateix regidor estigues immers en un estira-i-arronsa amb el Consell Comarcal de l’Anoia per, presumptament, tenir actituds intrusives i ofensives cap a unes treballadores de Serveis Socials.

En el decret al qual ha tingut accés La Veu, l’alcalde revoca la totalitat de les competències a Felipe Malo en relació amb el seu càrrec de regidor, després de “mesos de converses i diferents actuacions, que pretenien reorientar les desafortunades actuacions del regidor que no corresponien a les atribuïdes a càrrec seu.”

Jaume Xaus explica que “aquesta i totes les actuacions fetes per intentar reconduir la situació, han vetllat sempre pel benestar de les persones integrants del grup, per tant, del mateix regidor, així com dels treballadors i ciutadans del municipi, i sempre s’han dut a terme amb respecte i comunicació prèvia al regidor.”

Des de Fem Òdena lamenten que el regidor “no ha tingut el mateix respecte i ha actuat amb total individualitat d’actes”.

El grup municipal odenenc explica que moltes de les actituds i actes del regidor “no es corresponen als valors que vol expressar aquest Grup Municipal, com és la vulneració de la protecció de dades, divulgar informació privada o confidencial, així com tenir actituds intrusives o ofensives amb algunes persones”.

El darrer conflicte en el qual s’ha vist involucrat el regidor ha provocat que es creés una comissió, proposada per l’alcalde, demanant que s’estudiessin els fets i es respectés la presumpció d’innocència del regidor.

En data 15 d’octubre, Xaus, va signar un Decret d’Alcaldia a on iniciava l’expedient informatiu per esclarir els fets i, com a mesura preventiva, es determinava “que el regidor no es podia adreçar ni personalment, ni telefònicament a cap de les professionals de Serveis Socials destinades al municipi d’Òdena pel Consell Comarcal de l’Anoia”.

El dia 24 d’octubre, el Consell Comarcal va determinar “la suspensió temporal de la prestació del servei de manera presencial a Òdena, atès que no es reunien les condicions necessàries per garantir la seguretat laboral de les treballadores”, després de converses amb el sindicat CCOO.

En data 13 de novembre, l’alcalde signa l’esmentat decret de revocació de competències “per garantir que la prestació dels serveis socials es garantís del tot, i així ha estat des del passat dilluns dia 2 de desembre”.

La setmana passada la comissió d’investigació va emetre l’informe donant per acabades les seves actuacions, en el qual concloïa “es considera que hi ha prou indicis per a relacionar els problemes de salut de les treballadores del Consell Comarcal de l’Anoia amb les actuacions del regidor de l’Ajuntament d’Òdena”.

Finalment, el grup Fem Òdena i l’alcalde del municipi agraeixen la tasca feta al regidor i “aquesta setmana li ha demanat que deixi la seva acta de regidor i que doni pas al següent membre de la candidatura de Fem Òdena”.

En els propers dies es podrien prendre més decisions polítiques en aquest assumpte.