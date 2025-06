L’Estival de Jazz celebra la seva 13a edició amb una programació amb el millor jazz nacional i internacional

Des d’ahir dijous i fins al diumenge 8 de juny, Igualada tornarà a ser escenari del millor jazz nacional i internacional amb la 13a edició de l’Estival de Jazz, un festival consolidat com una de les cites culturals més rellevants de la capital de l’Anoia. Durant quatre dies, diversos espais d’Igualada s’omplen de jazz, músiques improvisades, creativitat i emoció.

Ahir dijous la programació arrencava al Teatre de l’Aurora amb l’estrena de la producció pròpia “Carta Blanca!”, que enguany protagonitzava la flautista panamenya establerta a Barcelona Anggie Obin, acompanyada d’un quintet de músics de primer nivell.

Avui divendres 6 de juny a les 20.30h al Teatre Municipal Ateneu hi haurà l’actuació de Toni Saigi, Marc Cuevas i Christian Smith, tres dels músics més sol·licitats i consolidats de l’escena jazzística de Catalunya, s’endinsen aquesta vegada en una nova proposta musical com a trio, amb l’objectiu de crear un repertori i una sonoritat pròpia en un format més íntim, on el diàleg entre els tres músics esdevé el nucli creatiu. La seva música està profundament influïda pels grans noms de la història del jazz i la música negra, però també incorpora una mirada contemporània i personal, buscant innovar dins dels codis del gènere.

Dissabte, Vadejazz

Dissabte 7 de juny, arribarà el torn del VADEJAZZ a la Rambla Sant Isidre acompanyant el festival Vadefoodies. A les 12.30h hi haurà un concert vermut amb Elisenda Julià Quartet que farà un tribut fresc i contemporani al cançoner americà. Guillem Garcia al piano; Camil Arxarazoal, contrabaix i Joan Moll a la bateria. El repertori inclou peces de compositors de llegenda com George Gershwin i Duke Ellington, mestres del jazz i la música popular nord-americana que han marcat un abans i un després en la història de la música.

A les 17h actuarà la JOSA Jazz Band que va néixer a Igualada el 2021 en ple confinament per la pandèmia del COVID, Una banda de jazz que permet que joves estudiants de música puguin apropar-se a ritmes més moderns.

A les 18h serà el torn de la Big Band de l’ECMMI, sota la direcció de Publio Delgado, és un conjunt format pels joves alumnes dels últims cursos de l’Escola Conservatori Municipal de Música d’Igualada. El seu repertori és ple de swing i groove, i ens convida a sentir i gaudir una música de jazz animada, acolorida, divertida.

A les 19h – BALL DE SWING que promou Swing Anoia seguit, les 22 h, de l’A Contra Blues: el grup de blues i rock presenta el seu nou treball “SPITFIRE”. Aquest disc, que pren el nom d’un avió llegendari, simbolitza un halo d’esperança en moments difícils, amb un so potent i dinàmic que va des de la suavitat fins al més salvatge. A Contra Blues continua afegint gasolina al foc, oferint un àlbum que farà les delícies dels seguidors més exigents. No us ho perdeu, aquest és el moment de viure l’esperit del rock amb tota la seva força.

Diumenge, concert a La Bastida

Diumenge 8 de juny, a 2/4 de 8 La Bastida acollirà el concert MULA – Elixir Vol.3. Liderat pel bateria Pep Mula, un quintet amb una trajectòria destacada que ha desenvolupat una sonoritat singular. El seu so es caracteritza per grans dosis d’improvisació i melodies properes, sovint amb un toc pop, que dibuixen paisatges sonors íntims i evocadors de diversos estats d’ànim.

El grup és molt equilibrat, amb cinc músics que aporten personalitats úniques i una gran complicitat musical. Tots ells són músics destacats que comparteixen la passió per comunicar-se a través de la seva música, creant una proposta fresca i genuïna per tancar l’Estival 2025.

Podeu comprar les entrades al web www.estivaldejazz.cat on trobareu un pack per 22€ per poder assistir a tots els concerts. El preu unitari de cada concert és de 10€.

Jana Carbonell, dissenyadora de la 13a edició del Estival de Jazz

Dissenyadora gràfica d’Igualada, graduada en Belles Arts i actualment acabant el segon curs de Gràfica Publicitària Escola Municipal d’Art i Disseny la Gaspar, un centre municipal que col·labora també en el projecte. L’autora explica que el seu treball es basa en l’experimentació de la tipografia, les formes i el color, amb un enfocament visual net però expressiu. Li interessa crear composicions que comuniquin emocions i idees de manera directa.