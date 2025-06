Vallbona es guarneix per viure les Festes del Roser

Vallbona d’Anoia engega avui les tradicionals Festes del Roser, una de les festes més emblemàtiques i amb més trajectòria del municipi.

La festa, que se celebra en arribar la segona Pasqua gira al voltant de la Mare de Déu del Roser, i és una de les més nostrades i consagrades no només del municipi sinó de la comarca. Tal com explica l’alcaldessa i regidora de cultura de Vallbona, Meritxell Baqué, “tenim diferents tipus d’actes; des que estem governant vam començar a dur a terme una estructura festiva que hem procurat que sigui participativa i consensuada amb les diferents entitats”. Segons Baqué, “les festes han de sorgir de la població, de les mateixes entitats i del teixit associatiu”.

En el programa d’actes, que acull una vintena d’activitats de tota mena, hi són protagonistes les diferents entitats i associacions del municipi, que en moltes ocasions són les encarregades d’organitzar les diferents propostes. L’alcaldessa remarca que “és una festa popular, des de baix i cap a dalt i no al revés, l’ajuntament és un simple gestor de la festa”

Programa d’actes

Avui divendres comencen els actes de les Festes del Roser a les 17h amb un bingo especial al casal de la gent gran. A dos quarts de set de la tarda, la sala d’exposicions acollirà el concert “Quina cançó cantarem” amb Anaís Falcó i Jaume Casalí, i a les 19h hi haurà la inauguració de diferents exposicions a la sala d’exposicions.

A dos quarts de deu de la nit serà el torn del Correfoc a càrrec dels Diables de Vallbona que acabarà amb uns castells de foc al Camp de futbol. Aquest any com a novetat, el Jovent de Vallbona ha organitzat el Butifoc, un sopar de botifarres a la brasa, begudes i música fins a les 2h.

Dissabte 7 de juny a dos quarts de deu del matí es durà a terme el Campionat Local de Botxes al camp de petanca; i a les 10h arriba l’esperada Fira de la Garlanda al carrer nou i a la plaça de l’església, una ocasió per posar en valor aquest dolç protagonista de la festa. A les 11h hi haurà una actuació infantil a càrrec de Lali Be Good, i a dos quarts de set el Cercatasques amb la xaranga “Hopeta Street Band”. Un cop s’acabi, es durà a terme el sopar de festa, i a les 22h serà el torn del concert amb Hotel Cochambre i Mal Parits.

El diumenge 8 de juny, els carrers de la vila es despertaran amb la cercavila dels gegants de Vallbona, amb sis colles convidades a banda dels amfitrions. A les 14h hi haurà el dinar popular; a les 18h la ballada curta de sardanes i a les 19h serà el torn del concert del Roser. La companyia de teatre Jaume Calveras presentarà “Qüestió de nassos” a la sala Jaume Calaveras, a les 20:30h i a les 22:30h; una obra d’odi, humor i desastre en estat pur. El dia clourà a La Creativa amb un concert de Miquel Pujadó.

El dia gros arriba dilluns 9 de juny, que a les 11h hi haurà la recollida de les administradores vestides amb pinta i mantell. A continuació hi haurà la missa solemne i la Processó de la Mare de Déu del Roser portada per les Roseres entrants, i a un quart de tres del migdia hi haurà el tradicional Llevant de Taula.

A les 18:30 h serà el torn del tradicional Treure Ball, a on en comitiva les Roseres i Pabordes vestits de gala faran el traspàs de Bacines i ballaran el ball pla, el vals i el pas doble. En acabar es farà la ballada de sardanes i a les 22h a la sala polivalent Jaume Calaveras es farà el concert i ball de gala.

El darrer dia de la festivitat és dimarts 10 de juny, conegut com el Dia del Gos.

Les administradores sortints són Ruth Masmitjà Sabaté i Susanna Gallego Baena, i les entrants són Gemma Masagué Esteve representant a Montserrat Esteve Sabaté i Josefa Gámiz Garófano. Les roseres i pabordes sortints són Jana Masmitjà Monroig i Nil Troitiño Sanahuja, i Ona Giménez Castaño i Guillem Ayala Torres; i les entrants són Isona Sorolla Masagué i Àlex Allepuz Gómez, i Martina Azcón Poch i Adrià Corral Madrid. El mestre de cerimònies serà Santi Masmiquel Pallarès.