Aquest cap de setmana el Bruc celebra el 25è aniversari de la Festa del Timbaler

Aquest cap de setmana 7 i 8 de juny de 2025, El Bruc viurà una edició molt especial de la seva festa més emblemàtica: la Festa del Timbaler, que aquest any celebra el seu 25è aniversari coincidint amb la commemoració del Mil·lenari de Montserrat.

Durant tot el cap de setmana, el casc antic del Bruc es convertirà en un escenari ple de vida, on es recrearan les Batalles del Bruc de 1808, amb teatre al carrer, grups de recreació històrica, música de tambors, fira d’artesania, gastronomia local i moltes altres activitats per a tots els públics. Enguany, s’incorporen noves escenes teatrals i propostes que faran d’aquesta edició una celebració inoblidable.

Recreació històrica durant la festa del Timbaler del Bruc.

Com cada any, tindrà lloc la cerimònia d’entrega dels Premis Timbaler d’Honor, que aquest 2025 arriben a la 12a edició, reconeixent la tasca de persones i entitats que contribueixen al desenvolupament del Bruc. També se celebraran els actes institucionals d’homenatge als Herois del Bruc i al mític Timbaler, així com la gran desfilada del diumenge amb la participació de grups vinguts d’arreu.

Aquest 25è aniversari no només vol commemorar la història, sinó també celebrar el present d’un poble viu i compromès, i fer-ho en un any tan significatiu com el del Mil·lenari de Montserrat, amb qui compartim arrels, territori i identitat.

Programa Festa del Timbaler del Bruc 2025