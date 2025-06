Demà dissabte, 18a Marató de Teatre de la Tarima

Demà dissabte 7 de juny, el Teatre Municipal l’Ateneu acollirà una nova edició de la Marató de l’Escola Municipal de Teatre La Tarima, que enguany celebra la seva 18a edició. L’esdeveniment tindrà lloc en dues sessions, de matí i de tarda, i mostrarà el treball escènic que han realitzat els diferents grups d’alumnes —infants, joves i adults— al llarg del curs 2024-2025. La temàtica d’aquesta edició gira entorn dels viatges, un fil conductor que ha inspirat els sis espectacles que es representaran durant la jornada. Tant els escenaris reals com els imaginaris o simbòlics seran protagonistes d’un viatge teatral ple de creativitat, aprenentatge i emocions.

Programació de la jornada

Sessió de matí – a partir de les 11.30 h

La piràmide de Tutankamon. Grup Divendres (3r a 5è de Primària). Un viatge a l’antic Egipte per desxifrar els misteris d’una piràmide i protegir el llegat familiar.

Uns amics descontrolats. Grup Dilluns (6è a 2n d’ESO). Una escapada al Carib es converteix en una comèdia d’embolics i mentides dins d’un grup d’amics.

Les claus dels contes. Grup Dilluns (3r a 5è de Primària). Una simple sortida de classe esdevé una aventura inesperada a través del món dels contes.

Sessió de tarda – a partir de les 18.00 h

Volem actuar!. Grup Dimecres (6è a 2n d’ESO). Una obra que es prepara per ser estrenada descobreix que potser el teatre… mai no s’ha inaugurat.

És culpa teva, Patricia. Grup Dijous (Adults). Una redacció periodística convertida en nau pirata on la competència i la confusió esdevenen titulars.

7 vides però no som gats. Grup Dijous (Joves). Un viatge pel limbe, on els personatges reconstrueixen la seva pròpia història a través de la mort.

El cost de l’entrada és de 2 euros i permetrà l’accés a totes les representacions, tant de matí com de tarda.

Cartell en col·laboració amb La Gaspar

Com cada any, el cartell oficial de la Marató ha estat creat per l’alumnat de l’Escola Municipal d’Art i Disseny La Gaspar. Enguany, la proposta seleccionada ha estat la de l’alumna Irene Martil. Les inscripcions per al proper curs 2025-2026 de l’Escola Municipal de Teatre ja estan obertes des del 26 de maig i es poden realitzar a través del web de l’Ajuntament. L’oferta es manté oberta mentre hi hagi places disponibles.

Teatre a l’estiu amb ESTIUART

L’activitat teatral continuarà també durant els mesos d’estiu. Els infants de primària poden participar en l’EstiuArt, una proposta d’estiu que combina art i teatre a La Gaspar. Per als joves de secundària, s’estrena aquest any el Casal d’Estiu de Teatre, que es durà a terme a Cal Badia durant les dues primeres setmanes de juliol. Les inscripcions per aquest casal, organitzat en col·laboració amb La Kaserna, estan obertes fins al 13 de juny al portal de tràmits del web municipal.