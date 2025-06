Tensió davant l’assemblea d’Igualada Comerç, dilluns

La tensió marca els dies anteriors a l’assemblea extraordinària d’Igualada Comerç, prevista per dilluns a les dues de la tarda. Tal i com es va explicar, un grup en teoria majoritari de membres de la junta directiva, davant la pèrdua de confiança en la presidenta, Laura Llucià, han convocat una assemblea gràcies a la signatura d’una cinquantena d’associats, en la qual pensen demanar-li la dimissió i posteriors eleccions per escollir una nova junta.

Ahir dijous, les dues parts, del tot enfrontades i representades pels advocats Pablo Cristóbal i Jesús Galan, seguien defensant les seves posicions. En diversos moments es va considerar la possibilitat d’impugnació de l’assemblea per part de la presidenta, com també, la dimissió d’una part important de la junta fidel a Llucià, que convertiria la trobada de dilluns en una bassa d’oli per als impulsors del “cop d’estat”, com es defineix ja obertament aquesta situació entre molts comerciants de la ciutat. En aquests moments, ningú no dubta que l’assemblea de dilluns, si finalment es fa, serà una bomba de rellotgeria.

Es tracta d’un episodi més de la sinistra situació que pateix la primera entitat comercial de la ciutat, perquè no ha estat l’únic d’aquesta setmana…

Desaparició de l’ordinador de l’entitat?

En plena polèmica per la situació d’Igualada Comerç, els Mossos d’Esquadra han informat a La Veu de l’Anoia que investiguen la presumpta desaparició de l’ordinador d’aquesta institució comercial.

Dilluns, en obrir les dependències d’Igualada Comerç, a la Rambla Nova, es va observar que mancava la torre de l’aparell informàtic que guarda totes les dades dels socis de l’entitat, les xifres econòmiques dels darrers exercicis, i el certificat digital que utilitza la presidenta Laura Llucià per a les gestions de l’entitat. Immediatament es va cursar una denúncia a la policia autonòmica catalana, que té obertes les investigacions.

Tot i això, fonts dels impulsors de l’assemblea han indicat que aquesta “torre” no existeix, i que l’ordinador és “compacte”, incloent-hi totes les dades.