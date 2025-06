Tot a punt per viure a la Igualada una intensa jornada gastronòmica amb el Vadefoodies

Igualada ja és a punt per viure una nova edició del Festival Vadefoodies, que té lloc dissabte 7 de juny a la Rambla i espais del centre de la ciutat. El festival gastronòmic, que enguany celebra la seva 9a edició, se centrarà de nou en la cuina tradicional catalana, posant en valor ingredients com el capipota i el bacallà, eixos vertebradors del programa d’activitats.

Un dels plats forts d’aquesta edició serà l’esmorzar de forquilla popular, que donarà inici a la jornada i comptarà amb la presentació del llibre Esmorzars de Forquilla d’Albert Molins. Durant l’acte, també s’entregarà per primer cop el porró a “l’esmorzador de l’any”, en un ambient festiu i popular pensat per a tots els públics.

A més, inclourà la gran final del I Concurs de Capipota de Catalunya. Serà a les 11 del matí. Un jurat format per Marc Castells, Maria Nicolau, Jonathan Nuevo i Rosa Molinero decidirà qui és el guanyador en un acte obert a la Rambla. Els restaurants finalistes són: Cal Sagristà, Ca l’Escolà, Tasqueta Cal Miguelín, El Bar del Mercat, Restaurant Aqua, El Racó de la Cigonya, Bar Casi, Bodega Pàdua, Bar Restaurant Sant Josep, Restaurant Sambucus, Restaurant Can Solà, Cal Blay Orígens, Caprici Restaurant, Bar Rest. El Foment, Bar Rest. El Jardí, Santa Magdalena, Cal Mao, Braseria L’Alzina, Sensitiu, Ca l’Isidre, Cal Frare i La Canal Restauració.

Rambla gastronòmica

La Rambla d’Igualada es convertirà, una vegada més, en una autèntica Rambla Gastronòmica, un espai central on diversos restaurants i cellers de la ciutat i la comarca oferiran degustacions de plats, tapes i begudes al llarg de tot el dia. Aquesta zona serà el punt de trobada dels amants de la gastronomia que vulguin tastar les diferents propostes culinàries en un ambient festiu, obert i familiar. No hi faltaran, tampoc, showcookings, tastos, concerts i activitats familiars.

Pel que fa a la pesca salada, un element essencial a l’Anoia, l’organització la torna a potenciar amb la II Ruta del Bacallà, la presentació del llibre de Fina Comas i dos showcookings per aprendre a cuinar bacallà a la igualadina. Com a comarca d’interior, l’Anoia ha mantingut la tradició de consumir peix com el bacallà i les arengades, els únics productes del mar que, antigament, es podien conservar sense refrigeració.

Per donar encara més visibilitat als restaurants que reivindiquen i conserven el capipota, l’organització ha creat un cercador al web de Vadefoodies. Aquesta eina permet descobrir i geolocalitzar els millors restaurants de Catalunya especialitzats en aquest plat tradicional.

Ruta del bacallà

A més, també s’ha inclòs un cercador específic dels 24 restaurants que participen aquest any a la II Ruta del Bacallà, facilitant als usuaris planificar la seva ruta gastronòmica.

Des del 27 de maig i fins demà dissabte, diversos restaurants han participat creant una tapa amb el bacallà com a protagonista o incorporant aquest producte al seu menú o carta. L’organització ha volgut tornar a fer una picada d’ullet a la “ruta del bacalao”, en referència a l’estil musical dels anys 90.

Els restaurants participants son: Sensitiu by Passadis, Cafeteria Cocoa, L’Atelier Gastrobar, Bar Manel, Es Moss, El Café de l’Ateneu, IDO, Bar del Foment, El Clandestí, Meson del Abuelo, Figueres, S’Al·lot Gastrobar, Cubics, El Jardí Restaurant, Bar Mirasol, Kiosk del Rec, Ca l’Isidre, Ramon Cuadras Restaurant, Restaurant Fènix, Restaurant Nou Urbisol, Restaurant Cal Ramon, Restaurant Castell de Rubio, IGUST i Bar Gimnas Cal Font.

També hi haurà les actuacions musicals en col·laboració amb l’Estival de Jazz que organitza el Vadejazz, que inclou concerts de l’Elisenda Julià Quartet, la Josa Jazz Band, la Big Band Emmi i Contra Blues.

Una edició que, un any més, reivindica la gastronomia com a peça clau de la identitat i la cultura del territori, en un acte festiu i popular per a amants del bon menjar!