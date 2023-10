Xarxa Vilanova inicia temporada d’espectacles a Can Papasseit

Aquest diumenge dia 29 Can Papasseit dona la benvinguda a la nova temporada d’espectacles familiars.

L’esperat tret de sortida serà amb l’obra “Una dent sota el coixí,” portada a l’escenari per PocaCosa Teatre. Aquest espectacle familiar, que fusiona teatre i música, promet 53 minuts d’emoció i es durà a terme a Vilanova del Camí a les 12 del migdia.

La Lluïsa, responsable del màgic magatzem de personatges com Ratolí Martí, Ratoncito Pérez, Fada de les Dents i els Angelets, tria regals per a nens i nenes quan aquests personatges recullen dents dels coixins. No obstant això, a mesura que ella envelleix, es cansa i comença a equivocar-se. Per tant, busca una substituta. Després d’explorar diversos candidats, troba Violeta. La seva relació no serà fàcil fins que una dent molt especial arriba al magatzem, i Lluïsa i Violeta hauran d’unir esforços per descobrir quin regal necessita aquesta dent tan única.

Les entrades es poden adquirir en línia a través del portal Entràpolis a l’adreça següent: https://www.entrapolis.com/entradas/una-dent-sota-el-coixi-can-papasseit, o bé a la taquilla del Teatre Can Papasseit el mateix diumenge de l’espectacle a partir de les 11:30 del matí. El preu de les entrades, per a nens i nenes a partir de 2 anys, és de 6 € a taquilla i 5 € a Entràpolis.

A més, el primer dia, tots els nens i nenes rebran una targeta de fidelitat, amb la qual, si assisteixen als tres primers espectacles, el quart els sortirà gratis. Com és tradició a Xarxa Vilanova, en finalitzar l’esdeveniment, es realitzaran diversos sorteigs, gentilesa dels patrocinadors Artístic i Gonzalo.