Torna el cicle ‘Cuina del Món’ d’Eixarcolant amb plantes silvestres

El Col·lectiu Eixarcolant engega un nou cicle d’intercanvi gastronòmic de ‘Cuina del món’ amb plantes silvestres comestibles. L’objectiu del projecte és fomentar l’establiment de nexes i vincles socioafectius entre persones nouvingudes en situació de vulnerabilitat i població local altament arrelada i implicada en el teixit sociocultural, i contribuir així a l’aprenentatge de la llengua catalana.

Per aconseguir-ho es crearan diversos espais de trobada al voltant dels usos culinaris de diferents espècies silvestres comestibles. Les persones nouvingudes seran les encarregades d’ensenyar a la població local com es poden utilitzar aquestes plantes que tenim al voltant però que tradicionalment no hem fet servir, o les hem fet servir de maneres molt diferents a com s’usen en altres cultures. La llengua vehicular serà en tots els casos el català.

Les activitats previstes, més enllà de donar resposta a l’objectiu general, també contribuiran a assolir els següents objectius específics.

– Fomentar el coneixement i aprenentatge de la llengua catalana per part de les persones nouvingudes.

– Empoderar a les persones nouvingudes posant en valor els seus coneixements gastronòmics i etnobotànics.

– Prevenir discursos d’odi, racisme o xenofòbia gràcies a l’establiment de vincles i el coneixement i entesa per part de la població local de les diverses realitats socials i culturals que conviuen al barri o ciutat.

– Construir xarxes de suport entorn les persones nouvingudes en situació de vulnerabilitat.

– Fomentar la integració social i laboral de les persones nouvingudes en situació de vulnerabilitat.

Enguany el projecte es durà a terme a través de 2 dels 21 nodes territorials del Col·lectiu Eixarcolant, amb activitats previstes aquest cap de setmana, ja amb l’aforament complet, a:

– El Node Penedès – Garraf, amb activitats previstes a Vilanova i la Geltrú. Amb el suport de Mercat del Centre, avui divendres 27 d’octubre.

– El Node Anoia, concretament a Igualada. Amb el suport d’Igualada Acull i Càritas Anoia-Segarra, demà dissabte 28 d’octubre.

El nodes Anoia i Penedès – Garraf duran a terme 5 tallers de cuina cadascun. En tots els casos el fil conductor serà donar a conèixer els usos gastronòmics d’una espècie silvestre que tot i que creix localment, generalment no s’utilitza en la gastronomia catalana, però que en canvi és un ingredient habitual d’altres cuines del món.

La persona encarregada de realitzar el taller serà en tots els casos, una persona resident del barri o ciutat on es duu a terme el taller, que utilitzi habitualment la planta silvestre comestible protagonista d’aquell taller. Tots els plats que es cuinin tindran com a protagonista una planta típica de la regió d’on siguin originaries les persones que imparteixen el taller i que també creixi a Catalunya. Per exemple: la malva, la verdolaga, el romàs, la coronària, el card, o el blet, entre moltes d’altres.

Després de la preparació del plat, els assistents podran degustar el resultat final. A més, es vetllarà sempre que els tallers sigui inclusius per a totes les religions i tendències alimentàries.