“Volem remarcar que el comerç de Montbui té noms i cognoms i això ens diferencia d’altres models de compra”

Entrevista amb Roser Valls, presidenta de la Unió d’Establiments de Montbui

Aquest dilluns comença la Setmana del comerç de Montbui. Fins dissabte s’oferiran diverses promocions i regals per aquells que comprin als comerços montbuiencs. En parlem amb la presidenta de la Unió d’Establiments de Montbui, Roser Valls.

En un any tan complicat per al comerç, com afronteu la campanya de Nadal?

Amb més força que mai. El comerç no pot caure en la desídia. Crec que aquest any, més que mai, ens necessitem uns als altres: els comerciants, les associacions, els clients, etc… hem de treure forces d’on sigui per oferir una campanya el més normal possible i si pot ser, transmetent la màxima il·lusió possible, perquè tots som persones i en aquest moments necessitem tot allò que ens aporti un bri d’esperança, d’amor, de suport i això és el que és el comerç de proximitat, la relació del tu a tu.

Aquest dilluns comença la setmana del comerç a Montbui, que s’allargarà fins el dissabte dia 5 de novembre. Quan la vau començar a preparar teníeu por que no es pogués celebrar per les restriccions.

D’inici era una idea que s’havia d’executar l’última setmana de març. Junt amb l’ajuntament de Montbui, i ja tenim una gran part a punt, però tot es va tallar de cop amb el confinament. Però si en aquell moment tenia sentit una campanya de suport al comerç local, imagina’t ara. Un cop vam sortir del confinament i vam repassar tot el material que teníem, vam tenir molt clar que l’havíem d’adaptar i llençar-la al carrer.

Quines són les activitats més destacades d’aquests dies?

Es tracta d’una campanya molt personalitzada. En aquest moments ja hi ha penjats als fanals de Montbui uns pòsters amb la foto de la cara de socis de la UEM, l’objectiu és remarcar que el comerç de Montbui té nom i cognoms, que som persones i això és el que ens diferencia d’altres models de compra.

Durant la Setmana del comerç es sortejarà cada dia un taló de 100€ a un client dels nostres establiments, per tal de premiar aquells que confien amb nosaltres i retornar la inversió a dins del municipi.

També hem fet unes bosses ecològiques de compra, per repartir la setmana que ve, entre els clients que facin una compra superior de 20€.

El dissabte 5 de desembre serà l’únic dia que farem una activitat a l’exterior, amb una carpa al Bulevard on hi haurà un fotocall i en Jordi Callau que farà de “fals periodista” fent entrevistes a la gent, perquè ens expliquin per què compren a Montbui.

Finalment, tota la campanya serà complementada amb petits vídeos a les xarxes socials de clients que ens explicaran perquè confien en nosaltres i un vídeo que consisteix en una “performance” d’un hipotètic tancament de tots els comerços, que ja teníem mig muntat al març i que ara és més real que mai.

El tancament municipal de caps de setmana s’ha notat a l’hora de tenir més clients a les botigues de Montbui?

La majoria de socis coincideix en què no, més aviat al contrari, hem trobat a faltar aquells clients de divendres i dissabte de la resta de la conca.

S’han notat les ajudes que va prometre la Generalitat i que ja ha començat a distribuir la Micod?

Sí, la Unió d’establiments de Montbui som una entitat petita, amb pocs recursos econòmics, si no hagués sigut per les ajudes de la Micod, Generalitat, Diputació…. i la confiança de l’ajuntament perquè fóssim nosaltres els que tiréssim aquest projecte endavant, entre d’altres, hagués sigut impossible.

Què els reclameu a les administracions públiques? On s’ha de posar el focus per ajudar al comerç?

Jo crec que ha de ser la suma de vàries accions. Una primera d’ajudes directes als comerços, autònoms, etc.. que en la situació actual necessiten parar el cop per poder continuar.

I una segona, per a mi molt important, tot allò que es faci per poder continuar fent la nostra activitat. Necessitem que la gent entri per la nostra porta, i per això necessitem les campanyes de conscienciació de la importància del comerç de proximitat, la formació, ajuda en la digitalització…

Un dels aspectes que es va destacar en el tancament perimetral de la Conca d’Òdena va ser la unió que hi havia entre tots els alcaldes de la zona. Les associacions de comerç de les diverses ciutats de la Conca també esteu més unides ara que abans de la pandèmia?

Recordo els dies de confinament domiciliari treballant tots junts, no només associacions, sinó també amb els regidors i alcaldes, em va sorprendre la capacitat que vam treure, tots plegats, per fer el que fos i quan fos, sense tenir en compte quin municipi o color polític representàvem, tot era comerç.

Actualment cal dir que continuem en contacte, però menys del que ens agradaria. La UEM sempre ha defensat fer un front comú de treball amb tota la Conca junta amb l’objectiu de minimitzar costos i tenir més força.

La digitalització dels comerços és un procés que ja no té marxa enrere?

Sense dubte, però mantenint la essència del comerç de proximitat. El nostre punt fort és el tracte directe amb el client i aquest no el podem perdre. El que hem de fer és utilitzar les eines digitals dins del nostre terreny. Intentar competir cara a cara amb Amazon és impossible, nosaltres fem millor moltes altres coses, hem d’utilitzar totes les eines que tenim a mà, incloses les digitals, per demostrar-ho al nostre client final.