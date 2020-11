Descobreix Igualada: El Passatge d’en Galí o antic Passatge del Mercat

Als nostres dies, pel que fa al Passatge d’en Galí, amb altres denominacions segons el moment, des del segle XVIII, més que transitar-hi com a un lloc de pas a cel obert val la pena de resseguir tranquil·lament la seva angular delineació i contemplar unes edificacions centenàries prou ben conservades, amb uns baixos dels edificis ajustats a diverses demandes comercials, però sempre sensibles en la preservació de la pedra i els embigats de fusta d’altres èpoques.

És el cas del què durant molts anys havia estat l’artesanal Cistelleria del Cisquet i, fins fa una dècada, el reconegut Restaurant El Quinqué, d’una peculiar distribució interior. Així també, entre d’altres, van ser tot un reclam per aquest passatge la part posterior de la Cereria de Cal Cardona (entrada pel Carrer de l’Argent), l’Agència de Viatges LLaspa Tours o la Bacallaneria i Pesca salada (propietat de Cal Gat Vist). Si més no, ben entrada la nostra centúria, uns nous espais han contribuït a la vida i bullícia d’aquesta històrica via, els locals de restauració que ocupen el Vinnari, amb l’accés pel Passatge de El Forn, i també L’Oficina, amb l’accés per la Plaça de l’Ajuntament. Tanmateix, des de principis del 2000, ha estat d’una banda l’establiment literari, musical i d’art de Llegim… llibreria? i d’una altra la Galeria d’Art Artèria, els espais que més han convidat a la ciutadania en la participació d’un important activisme cultural a l’entorn de tot aquest captivador carreró de pas o “corraló”.

Emperò, cenyint-nos a uns significats capítols de la història, si bé cal saber que el nom actual del passatge fa honors a la carrera militar del Capità Josep Galí Morera, que va morir a propòsit de la Gerra del Francès; no es pot passar per alt que en aquesta via, contornejant l’espai on ara hi ha la Capelleta de Montserrat, durant molts anys, al segle XVIII, hi va haver la primera Escola Femenina (especialment destinada a nenes de famílies humils), fundada per Felícia Mateu Padró (1728 – 1803), i veïna d’aquest passatge. Posteriorment, aquest important punt de referència educatiu, en ple segle XIX, va ser conegut amb la noble denominació de “L’Ensenyança”.

I, un cas part mereix la testimonial presència espiritual de la bellíssima Capella de la Mare de Déu de Montserrat.